De bestorming van Area 51 is afgeblazen maar er komt nu wel een festival

Toen de oproep om Area 51 te bestormen in juli viral ging, zei organisator Matty Roberts al snel dat zijn facebookgroep Storm Area 51 bedoeld was als grap. Daarna veranderde het hele evenement in een marketingstunt. En nu organiseert Roberts een officieel festival, dat hij Alienstock heeft genoemd.

“We zijn de mensen achter ‘Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us’, het evenement dat viral ging. Omdat we massale steunbetuigingen kregen, besloten we een ervaring te creëren waarin aliens en het onbekende gevierd kunnen worden!” staat er op de website van het festival.

Het festival met ufo-thema staat gepland voor 19 tot en met 22 september, hetzelfde weekend dat de oorspronkelijke bestorming van Area 51 zou plaatsvinden. De organisatie maakt nogal wat claims. Op de website staat dat de bezoekers “getuige zullen zijn van ongelooflijke optredens van artiesten. We kunnen nog niet veel informatie geven, maar er zijn gigantische namen die contact met ons hebben opgenomen, omdat ze voor ons publiek willen spelen!”

Iedereen houdt van een feestje, en hoewel een ufo-feest mij persoonlijk als muziek in de oren klinkt, zijn de “gigantische namen” misschien de minste zorgen van de organisatoren. Alienstock zal plaatsvinden in het dorpje Rachel in de Amerikaanse staat Nevada. Er wonen minder dan honderd mensen. En de inwoners van het dorpje zijn volgens hun website niet heel enthousiast over het evenement.

“Vanwege alle social media-aandacht die dit evenement krijgt, willen we graag een aantal dingen verduidelijken voor degenen die niet bekend zijn met dit gebied. Naast de Little A’Le’Inn, een klein café/restaurant/motel zijn er geen diensten in Rachel. Er is geen benzine en geen winkel,” staat op de website van het dorp. “De Inn is volgeboekt voor het weekend. Als je van plan bent om naar het evenement te komen, moet je ervaring hebben met kamperen, wandelen en overleven in een barre woestijn. Ook moet je voertuig in goede staat zijn. Je moet van tevoren zorgen dat je genoeg eten, water, benzine, enzovoort hebt.”

De meeste alien-enthousiastelingen maakten zich misschien zorgen dat ze neergeknald zouden worden door de militairen van Area 51, maar de bewoners van Area 51 zijn misschien een grotere bedreiging. In dikke rode letters staat op website van Rachel:

“WAARSCHUWING: Een dubieuze groep die beweert in verband te staan met chaotische evenementen als Burning Man en het Las Vegas Electric Music Festival heeft dit evenement overgenomen. Ze dreigen ‘Rachel over te nemen’ en beweren dat de bewoners ‘het ermee eens zijn’. De bewoners zijn niets gevraagd, zijn het er niet mee eens en zullen zeker niet toestaan dat hun stadje zal worden overgenomen. De handhaving zal onder de voet gelopen worden en de plaatselijke bewoners zullen zelf hun eigendommen beschermen. Dit is geen goed moment om Rachel te bezoeken en te ervaren.”

Sterven in de woestijn vervult voor sommigen misschien een donkere Hunter S. Thompson-achtige fantasie, maar ufo-onderzoekers stellen voor dat ufo-enthousiastelingen beter daadwerkelijke politieke acties kunnen ondernemen dan met z’n allen naar de woestijn te trekken. Ben Grob, een gameontwikkelaar in Montreal en de oprichter van de populaire ufo-subreddit, vraagt mensen hun energie te steken in het indienen van petities bij hun verkozen leiders. Op zijn website Don’t Storm Area 51 vertelt hij mensen dat ze “iets slims zouden moeten doen” en dat de ufo-gemeenschap echt iets kan doen om “ons dichter bij de waarheid te brengen.”

“We moeten de boodschap verspreiden dat we niet machteloos staan tegenover dit probleem,” zegt Grob tegen Motherboard. “Als we het goed spelen, zouden we zelfs echte vooruitgang beginnen kunnen te zien.”

Grob geeft toe dat het Storm Area 51-evenement, het AATIP-programma van het Pentagon en de openbare belangstelling van de Amerikaanse marine in ufo’s ervoor hebben gezorgd dat mensen meer betrokken zijn geworden.

“We zien op ufo-forums steeds meer mensen die vroeger geen interesse hadden in het paranormale,” zegt Grob. “Iedereen heeft zoiets: ik wil meer weten, waar moet ik beginnen?”

Op Grobs website staan links naar en adviezen over hoe je contact kunt opnemen met je lokale ambtenaren. Ook kun je er tips vinden over hoe je e-mails en brieven moet opstellen. Op zijn website staat: “Als je nieuwsgierig bent naar wat de overheid weet over ufo’s, bestorm Area 51 dan niet. Blijf achter je toetsenbord zitten en schrijf!”

Grob heeft verder niet echt een mening over het festival. Hij zou willen dat Roberts zich meer op echte ufo-gerelateerde dingen zou storten. Volgens hem zou Roberts meer moeten schrijven over het AATIP-programma of over Luis Elizondo, een voormalig inlichtingenofficier van het Pentagon die aan Fox News vertelde dat bepaalde individuen in het bezit waren van brokstukken die naar verluidt van een ufo kwamen.“Elk bericht over ufo’s is goed, als ze mensen nieuwsgierig kunnen maken. Ik ben van mening dat er een serieuze mainstream-aandacht kan ontstaan.”