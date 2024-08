Ares herbevestigt zijn roeping met de clip voor ‘Camera’s’

Sinds Ares bij Top Notch vertrok stond zijn rapcarrière een tijdje op losse schroeven. Hij gaf zelfs aan misschien even te willen stoppen met muziek maken. Wat was zijn plan in dat geval geweest? Langs de deuren gaan, aanbellen en vragen naar eventuele heitjes voor karweitjes? Misschien met burgers smijten bij de McDonalds, of muziekleraar worden op het plaatselijk lyceum? Allemaal hele verdienstelijke baantjes, maar godzijdank heeft hij ervoor gekozen om toch nieuw materiaal uit te brengen, zoals de video voor Camera’s, die bij ons in première gaat. Bekijk de clip hierboven en ontvang jouw dosis positieve invloeden met één druk op de knop.