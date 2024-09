Ares ruilt Oosterhout in voor Barcelona in zijn nieuwe clip ‘Niet de Ware’

Ares is op dreef. Zijn album Prins is nog maar net uit, of hij dropt alweer de derde clip van de plaat. Voor de gelegenheid verplaatst de beste man zich van het nuchtere Oosterhout naar het normaal zo zonnige Barcelona. Dit keer is er echter weinig zon. Je ziet Ares ’s avonds dwalen langs cafés, stranden en pleinen. De rapper lijkt niet gelokt door de aangezichten. Afgeleid, is de Brabander. Het nummer gaat dan ook over een liefde die niet meer werkt, over onderwaardering. Dan mag je ook best een beetje bezorgd kijken.

