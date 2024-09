Ariel Adkins verdwijnt in kunstwerken met haar handgemaakte kleding

Dat je kunst in het museum niet mag aanraken, hoef je je nu niks meer van aan te trekken. Of juist wel. Want met de kleding van Ariel Adkins kun je je favoriete werken eindelijk dragen. Op haar instagramaccount zie je haar kleurrijke creaties, geïnspireerd door bestaande kunstwerken. Zo maakte ze een indrukwekkende handgeschilderde jurk van Vasily Kandinsky’s Composition 8. Ook een met polkastippen bedekte jumpsuit geïnspireerd op Yayoi Kusama’s Infinity Mirrors en een lange witte jas met kleurrijke vegen geïnspireerd op La Gerbe, een keramieken werk van Henri Matisse, zijn te bewonderen op haar pagina.

Voordat ze haar eigen mode ontwierp, paste ze haar kleding al aan aan kunst door een specifieke kleur te dragen of door kleren te dragen die qua vorm leken op bepaalde kunstwerken. “Ik raakte uiteindelijk gefrustreerd, omdat ik geregeld merkte dat ik hierin gelimiteerd was. Daarom besloot ik om mijn eigen kleding te maken. Nu heb ik veel meer vrijheid om mezelf uit te drukken. Bovendien heeft mijn obsessieve zoektocht ervoor gezorgd dat ik de om de technieken van de kunstenaars die me inspireren beter begrijp.”

Adkins maakte al 32 outfits van bestaande kunstwerken. “Ik kies vaak kunst die er visueel gezien uitspringt en die een thema behandelt dat ik al langer wil ontdekken,” legt ze uit. “Ik hou er vooral van om te werken met hedendaagse kunstenaars, omdat ze mijn vragen over hun werk nog kunnen beantwoorden.”

Óp haar instagrampagina zie je niet alleen haar handgemaakte kleding, maar ook hoe ze de kledingstukken maakt. Op die manier wil ze anderen inspireren om hetzelfde te gaan doen. Adkins draagt haar kleding vooral op openingen van tentoonstellingen om aandacht te trekken voor een nieuw werk.

In de toekomst wil Adkins haar platform gebruiken voor kunstonderwijs, maar ze wil ook haar eigen kleding verder ontwikkelen. “Ik heb nog veel te ontdekken in mijn eigen werk,” zegt ze. “Ik hou van experimenteren met verschillende materialen en methodes om kleding te creëren, geïnspireerd door sculpturen en digitale kunst. Daarbij zijn er nog veel kunstenaars en genres die ik nog moet ontdekken.”



“Ik zou graag zien dat Artfully Awear een soort beweging wordt: het moet mensen van alle leeftijden aanmoedigen om intenser en op een meer betekenisvolle manier om te gaan met kunst. Uiteindelijk kunnen ze zo inspiratie verzamelen en zélf iets nieuws creëren,” concludeert ze.



Volg de Instagram van Artfully Awear hier.