Arinze Stanley tekent als een menselijk kopieerapparaat

Ik kan voor geen meter tekenen. Als ik een portret zou moeten maken, doet dat eerder denken aan een schets van een kleuter van drie, dan aan een levensechte afbeelding van iemands hoofd. Maar gelukkig zijn er mensen met meer talent. De portretten van de Nigeriaanse Arinze Stanley, die gemaakt worden met houtskool en potloden, lijken eerder professionele zwart-witfoto’s dan een handgemaakte tekening. De kunstenaar maakt enorm gedetailleerde portretten van Nigeriaanse mannen en vrouwen die zo overtuigend zijn, dat het verwarrend is. Zelfs de tekeningen die nog niet af zijn, dus waarbij de handen bijvoorbeeld nog wat details missen, zijn al bizar overtuigend.

Stanley komt uit het oosten van Nigeria, uit Imo State, maar woont al bijna zijn hele leven in het westelijke gedeelte van het land. Hij tekent zijn hele leven al en ook al lijkt het alsof hij een geschoolde kunstenaar is, heeft hij nooit een tekenles gevolgd.

Videos by VICE

“Ik heb mezelf altijd proberen uit te drukken met mijn kunst, ook al heb ik er geen les in gehad,” vertelt Stanley aan Creators. “Ik heb altijd realistische tekeningen gemaakt, maar nadat ik het werk van de kunstenaars Kelvin Okafor, Joel Rea en Emanuele Dascanio ontdekte, werd mijn passie nog groter.”

“Ik gebruik weinig materiaal, maar experimenteer graag met verschillende technieken. Maar in principe stroomt het zo het papier op,” vertelt Stanley. “Soms is het bijna alsof ik geen controle over m’n potlood heb.” “Alsof mijn energie via het potlood naar het vel wordt getransporteerd en het kunst wordt,” voegt hij daar aan toe. Doordat hij zo opgaat in het tekenproces, heeft hij geen idee hoe lang een tekening duurt. Hij schat dat een portret hem zo’n 200-300 uur kost.

Stanley probeert zoveel mogelijk van het Afrikaanse bestaan in zijn tekeningen te stoppen. Hij wil mensen met elkaar verbinden en hoopt dat ze oog voor de details hebben, maar zich vooral laten overdonderen door de verschillende emotionele uitdrukkingen van de personen op zijn beelden.

“De kunstscene in Nigeria groeit snel en begint wereldwijd erkenning te krijgen,” vertelt Stanley. “Wat ik zo mooi vind aan de kunst in Nigeria is de diversiteit. Er zijn zoveel verschillende stijlen, van lokaal tot modern. En ik heb het gevoel dat de kunst alleen nog maar verder zal groeien.”

Volg Arinze Stanley op Instagram of bekijk deze website voor meer van zijn werk.