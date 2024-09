Armin van Buuren maakte zich gisteren even niet druk om de turn up maar om een busstation

Stel je bent een dj die draait op feesten over de hele wereld. Van Sao Paolo tot Shanghai gaan mensen gek op de beats die je ze voorschotelt, elke avond is het turn up dat de klok slaat. Stel, je verdient miljoenen, bent officier in de orde van Oranje-Nassau en bent vaker verkozen tot beste dj ter wereld dan Messi tot beste voetballer. Zou je dan ook niet in ieder geval een klein beetje naast je net iets te dure schoenen gaan lopen? Waarschijnlijk wel hè. Dat is precies het verschil tussen gewone stervelingen en Armin van Buuren.



Terwijl jij gisteravond een glas wijn inschonk en een aflevering van het nieuwe seizoen House of Cards aanzette, was Armin op pad om zijn toch al niet verkeerde leven nog net ietsje beter te maken. Dat deed hij niet door ergens voor duizenden euro’s een set te draaien of een interview te geven. In plaats daarvan kwam de dj gisteren naar een bijeenkomst in Leiden, waar bezorgde bewoners, waaronder Armin zelf, samenkwamen om hun ongenoegen te uiten over de locatie van het nieuw te bouwen busstation in de buurt van het station.

Dat Armin van Buuren zich niet te goed voelt voor het openbaar vervoer bewees hij in 2012 al in een documentaire die hij samen met KLM maakte. Daarin vliegt hij weliswaar in een privéjet naar een feest op Ibiza, maar hij gaat wél gewoon met de trein naar dat vliegtuig toe.

Op de bijeenkomst van gisteravond, waarbij volgens Omroep West de emoties onder bezorgde burgers hoog opliepen, stond Armin van Buurtbemiddelaar op om als een soort verlosser met de oplossing te komen waar heel politiek Leiden om zat te springen. Tijdens de vergadering, waarbij mensen volgens de verhalen al boos waren weggelopen, trad hij naar voren en begon hij zijn visie over het gemeentebeleid uit de doeken te doen. Toen bleek dat Armin, als hij niet zo enorm goed was geweest in het maken van muziek waarvan mensen een onbedwingbare zin in party krijgen, ook makkelijk voor een carrière als ambtenaar had kunnen gaan.

Gebarend als een professioneel vergaderaar legde hij zijn plan uit, waarbij hij zonder met zijn ogen te knipperen betoogde dat het allemaal misgaat bij het kaderbesluit van de RijnGouwelijn. Ik weet niet precies wat dat betekent, maar ik weet wel vrij zeker dat ik helemaal achter het plan van Armin sta, net als de aanwezigen bij de buurtbijeenkomst, die aan het eind van het betoog een applaus inzetten dat zelfs Armin – die toch wel wat gewend is – goed moet hebben gedaan. Met dat busstation gaat het vast helemaal goed komen.