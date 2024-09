Armoede is een veel groter klimaatprobleem dan overpopulatie

Journalist en microbioloog Hidde Boersma laat in een reeks artikelen zien dat vooruitgang goed is voor de wereld; dat we met onze inventiviteit problemen kunnen oplossen, en dat de wereld er veel beter voor staat dan we denken.

Zou het niet beter zijn als er wat minder mensen op deze aarde rondlopen? Een nieuw onderzoek van Amerikaanse economen lijkt te suggereren van wel. De onderzoekers van Brown University in Rhode Island berekenden welk effect populatiegrootte heeft op het klimaatprobleem. De resultaten waren niet mals: als het ons lukt de laagste bevolkingsprojectie van de Verenigde Naties (7,3 miljard mensen in het jaar 2100) te halen, dan stoten we 35 procent minder CO2 de lucht in dan als we de gemiddelde projectie volgen (11,2 miljard in 2100). En als bonus is de gemiddelde wereldburger met minder naasten ook nog eens 15 procent rijker.

