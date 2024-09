Armoowasright en Kwaaivines reageren op comments onder ‘Louis Vuitton’

Dat de rapwereld en de vlogosfeer langzaam samensmelten mag inmiddels bekend zijn. Elke rapper richt nu een camera op zijn porem om zijn dagelijkse routine met de wereld te delen en steeds meer YouTubers duiken de studio in om hun fanbase te verbreden. Dat laatste gaat niet altijd zonder slag of stoot. Sommige vloggers worden door fans en artiesten op de vingers getikt; ze worden sterk geadviseerd om toch vooral bij de leest te blijven. Dat is ook wat er gebeurde met Armoowasright en Kwaaivines.

Twee weken geleden brachten de YouTubers hun eerste rapsingle Louis Vuitton uit samen met Mokadrumz. De video staat inmiddels op tweeënhalf miljoen views en de track op bijna een miljoen streams. Maar er is ook veel kritiek en in comments onder de clip is het een slagveld. We boden de heren de kans om op de anonieme goons te reageren, en dapper als ze zijn grepen ze die kans direct aan. Bekijk hieronder wat ze te zeggen hebben over de Hitler-groet en domme doodsbedreigingen.