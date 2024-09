In het weekend van 24 en 25 september werd in Barcelona het Arnold Sports Festival gehouden, een multi-sportevenement dat gesponsord wordt door Arnold Schwarzenegger en elk jaar in een aantal verschillende steden wordt gehouden. Hoewel er verschillende onderdelen zijn, is de bodybuildingwedstrijd de grootste trekpleister.

Fotograaf Francisco Poyato Pastor ging erheen en fotografeerde de vrouwelijke bodybuilders.