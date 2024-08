De artiesten van Niveau4 vertellen ons wat er op hun rider staat

Dit weekend is het zover. Couleur Café opent op vrijdag zijn deuren voor iedereen die wilt toegeven aan zijn guilty pleasures bij Sean Paul, vertrappeld worden in de moshpit bij Hamza, en sowieso weer een heleboel geweldige artiesten ontdekken. Een aanrader op dat vlak is ook dit jaar weer het optreden van Niveau4, waarin opkomende hiphopartiesten uit zowel Nederlandstalig als Franstalig België zichzelf in de spotlight van het grote publiek kunnen werken. Wij vroegen de deelnemende artiesten, eens ze wat waren bekomen van hun energieke try-out show in Het Depot in Leuven, om ons te vertellen wat voor festivalganger ze zijn, wat hun routine is voor ze op podium komen en wat er op hun rider staat.

Miss Angel

VICE: Hee Miss Angel! Wat voor festivalganger ben jij?

Miss Angel: Ik denk dat ik toch wel het laid-back type ben. Ik ga niet vechten om helemaal vanvoor in het midden te gaan moshpitten, dat maakt mij zenuwachtig. Ik zoek een rustig plekje op aan de zijkant om daar dan volledig los te gaan met mijn drank en wiet.

Wat staat er op je rider?

Ik hou van mijn juices. I love mango juice en guava juice, alles wat tropical is, dus dat staat standaard op mijn rider. En qua alcohol een flesje Captain Morgan. Daarvoor stond er witte wijn op maar dat werd een beetje te soft, dus heb ik dat geswitcht naar sterke drank. Dat is het eigenlijk, mijn drank en mijn juice.

Heb je een routine voordat je optreedt?

Ik doe eigenlijk niets buiten chillen. Ik zet een muziekje op en ik vibe wat met mijn team. Als de runner dan komt van: ‘Nog vijf minuten!’, ben ik op m’n gemak, snap je? “Ah vijf minuten: chill” is dan mijn reactie, en vervolgens geef ik jullie de show van jullie leven.

Wat is je gekste festivalervaring?

Sowieso Dour. Dat was mijn eerste festival ooit, ik werd toen 17 of 18. Alles begon kei goed, het was de hele dag super chill en we gingen Lauryn Hill checken. Tijdens haar set begon het wat te regenen maar op dat moment trek je je daar niets van aan. Het is nog steeds warm en je staat te kijken naar een zalige artiest. Maar na haar optreden begon het ineens super hard te stormen. Echt code rood storm. Bomen vielen om, tenten vlogen weg. Onze tenten waren helemaal opgefucked en al onze kleren waren nat. Uiteindelijk zijn we vroeger naar huis gegaan , en hebben we een lift kunnen fixen naar het station. Ja, daar moesten we toch wel even strugglen. Kleine struggle.

Luie Louis

VICE: Hey Louis, wat voor een festivalganger ben jij?

Luie Louis: Een vuile. Ik ga er helemaal voor.

Geen limieten?

Nee. Maar het ding bij mij is: wanneer ik fucked up ben, heb ik mezelf nog steeds wel onder controle. Ik weet altijd precies wat ik doe en wat ik neem. Voor de rest ga ik crazy en doe ik onnozel.

Heb je een vaste routine voor je show?

Meestal zit ik nerveus te ijsberen. Ik ben dan niet echt op mijn gemak. Soms slaap ik ook, gewoon een klein dutje. Als ik dan wakker word, ben ik in die rare mood tussen wakker zijn en slapen, het lijkt een beetje op dronken zijn.

Wat staat er op je rider?

Whiskey, maar ik probeer daar wat mee te minderen omdat dat me echt begint te killen. Ik heb er nu al drie keer een black-out door gekregen en daar ben ik wel klaar mee. Dan begin ik overal te pissen, echt niet goed. Normaal drink ik pas na de show, maar bij mijn release party deed ik dat ervoor, en toen was ik eigenlijk echt veel te zat om op te treden. Het lukt nog wel, maar mijn interactie met het publiek wordt minder als ik te wasted ben. Dan begin ik woorden te mengen en zeg ik dingen als: “Halloooo! Blib di bloew…” Het is raar.

Juicy

VICE: Hey girls! Wat is jullie beste herinnering aan Couleur Café?

Juicy: We hebben er meerdere, maar eentje die ons nu te binnen schiet is wanneer we de Australische band Hiatus Kaiyote gingen zien. Het regende pijpenstelen en er was bijna niemand in het publiek, omdat ze toen nog heel onbekend waren. We stonden helemaal vanvoor en werden volledig gek. Hun zangeres heeft een fantastische stem, echt ongelooflijk.

Hebben jullie een routine voor jullie optredens?

Niet echt, we moeten elkaar wel altijd helpen met onze stage outfits, want die zijn echt super moeilijk om alleen aan te krijgen. Dat duurt zeker al 10 minuten.

Wat staat er op jullie rider?

Kiri sticks. Of nee, dat hebben we er alweer afgehaald! We vonden het een beetje genânt om zoiets specifiek te vragen. Maar we waren wel super blij als we ze kregen. Nu gaan we gewoon voor een fles vodka en wat ginger beer. En limoenen. En gember.

Wat voor festivalgangers zijn jullie?

Wij zijn de meisjes die super veel gratis cocktails proberen te fixen aan de bar! Haha. Echt overdreven. Vorig jaar kwamen we terug van de bar met zes cocktails in onze handen. Maar we houden van Couleur Café, we gaan er al jaren naartoe. Het is leuk om zo’n festival net naast je huis te hebben, in Brussel. De programmatie is super omdat je zowel rap als jazz, wereldmuziek en soul hebt.

JAY MNG

VICE: Hey Jay. Ik zag op een Story van je dat je zei: “Zonder jonko en whiskey geen JAY MNG.” Hoort dat bij je routine voordat je het podium op gaat?

JAY MNG: Jaa ja ja, toen was ik nog naïef en dom. Dat hoort er wel bij, maar ik ga geen mensen aanmoedigen om dat te doen. Iedereen zijn eigen shit. Ik probeer vooral even te chillen en mezelf wat op te pompen en dan lukt het wel.

Wat is je beste herinnering aan Couleur Café?

Toen ik vorig jaar met Niveau4 mocht optreden. Dat was echt cool. Ik wist eigenlijk niet wat er ging gebeuren dus het ging allemaal heel snel. Ik was hyperactief toen ik op het podium stond en daarna vooral opgelucht. En dan ben ik keihard gaan feesten met mijn maten.

Wat voor een festivalganger ben je?

Ik ga gewoon chillen en genieten van de shows die ik wil zien. Ik vlieg er sowieso wel stevig in, iedereen gaat op festivals toch wel wat feesten hé?

Venlo

VICE: Hoi Venlo, wat betekent het voor jou om op Couleur te spelen?

Venlo: Het doet me plezier! Couleur Café trekt een ander soortpubliek: veel Nederlandstaligen, veel mensen die me misschien voor het eerst bezig zien en horen.

Zijn er artiesten die je wilt zien op Couleur Café?

Net na ons optreden speelt Hamza, dat wil ik niet missen. Ik luister al drie à vier jaar bijna alleen maar naar zijn muziek, dus na ons optreden ga ik meteen naar het zijne.

Wat staat er op je rider?

Ik heb er wel een, maar ik weet niet eens wat erop staat. Mijn vrienden hebben die opgesteld, en mijn managers, en daar vertrouw ik op. Ik heb eigenlijk ook niet veel nodig, ik heb geen specifieke eisen. Maar als ik wat groter word, vraag ik champagne. Haha.

