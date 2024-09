Illustrator Vincent Bal maakt stripfiguren van alledaagse schaduwen

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Nov 21, 2016 at 1:06am PST

Alle beelden via @vincent_bal

De Belgische filmmaker en illustrator Vincent Bal combineert schaduwen van alledaagse objecten met enkele zwarte lijnen op wit papier. Om zo’n werk te maken kijkt hij eerst op welke manier hij de schaduw van een bepaald voorwerp in een tekening kan gebruiken. Daarna gebruikt hij een zwarte markeerstift of potlood om enkele elementen toe te voegen op een witte achtergrond. In de uiteindelijke tekeningen zien we ook de voorliefde van de kunstenaar voor stripfiguren. Vincent Bal maakte ondertussen al zoveel van deze schaduwtekeningen, dat het een echte zijtak van zijn kunst is geworden. Hij verzamelde een aantal van zijn meest opmerkelijke tekeningen en maakte er ook een collectie kaarten van.

Videos by VICE

Bekijk hieronder enkele van de schaduwtekeningen van Vincent Bal:

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Nov 2, 2016 at 1:12am PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Jul 22, 2016 at 1:21am PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Jul 29, 2016 at 11:42pm PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Aug 7, 2016 at 12:17am PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Jul 29, 2016 at 12:17am PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Aug 5, 2016 at 12:09am PDT

A photo posted by Vincent Bal (@vincent_bal) on Aug 6, 2016 at 2:01am PDT

Bekijk meer werk van Vince Bal op zijn Instagram en op zijn website.