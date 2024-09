We vroegen Glastonbury-bezoekers met welk gevoel ze wakker werden na de Brexit

Stel je voor: je wordt rillend van de kou wakker op een veld. Je zit in het dieptepunt van je kater, je bek is onhoudbaar droog en wanneer je langzaam bij bewust zijn komt, hoor je mensen in de tent naast je zachtjes snikken. De premier is opgestapt, Jeremy Corbyn loopt het risico op een motie van wantrouwen, Engeland is uit de EU, het land ligt in duigen en je geld is minder waard dan ooit – en dat allemaal in één nacht. Goedemorgen Brexit Britain!

Van alle emoties die ik over de jaren heen op Glastonbury ervoer, kwam het besluit van Engeland om de EU te verlaten het hardst aan. Om zes uur in de ochtend is het antwoord op het referendum definitief: de Brexit-aanhangers hebben gewonnen. Met stomheid geslagen vraag ik aan andere bezoekers op Glastonbury wat zij van de uitslag vinden. Op de een of andere manier moest ik weten wat zij ervan vonden. Voor een festival dat zo diep is geworteld in de hippiecultuur waren de antwoorden van de bezoekers opvallend uiteenlopend.

Tom, 22, Clara, 20, Ellie, 19, Fran, 18

Hoe voel je je onder Brexit?

Ellie: Fucking kut.

Fran: Het is het ergste dat ons land ooit is overkomen.

Ellie: Wij hebben allemaal voor ‘remain’ gestemd, toch? We moeten het er maar mee doen.

Fran: Ik denk dat de meerderheid van de mensen die voor vertrek hebben gestemd van een oudere generatie zijn.

Tom: We moeten ervoor zorgen dat in de deals die Engeland vanaf nu gaat sluiten met Europa en de rest van de wereld onze stem wordt gehoord.

Clara: Ik vind dat er een herstemming moet komen.

Hoe denken jullie over Boris Johnson?

Ellie: Ik vind hem een op macht beluste gek. Hem tot minister minister benoemen is de slechtste beslissing ooit.

Clara: Hij is echt een nare vent.



Mark, 28

Wat dacht je toen je de uitslag van het referendum hoorde?

Om eerlijk te zijn ben ik een beetje teleurgesteld. Ik denk dat het hele referendum gebaseerd is op teveel haat. Het was een haat-campagne, en dat was moreel gezien al een totaal verkeerd uitgangspunt.

Heb je David Cameron gesteund?

Nee, ik steun de Labour-partij. Maar op zich is David Cameron niet verkeerd. Er zijn veel ergere Tories dan hij. Ik heeft goede dingen voor het land gedaan, en ik vind hem oprecht. Soms gaat hij tegen de stroom in, zoals toen hij weigerde om Syrie te bombarderen. Ik vond dat de juiste beslissing, maar het werd omvergeworpen door het parlement. Ik ben een beetje verdrietig om het feit dat hij weggaat, want hij is de beste optie binnen de conservatieven. En ik ben heel bang voor wat er nu komen gaat.

Heeft de uitslag invloed op je Glastonbury ervaart?

Ik voel teleurstelling, maar herrie gaan maken is zinloos. We moeten er het beste van maken. We zijn een democratie en dat betekent dat we nu met zijn allen de consequenties moeten dragen.



Paul, 56, Wendy, 56

Hoe voelen jullie je over de Brexit?

Wendy: Nou, het is wat we hebben gestemd, toch? Of je het nou leuk vindt of niet, dit hebben we gestemd. Dat krijg je in een vrij land.

Wat vinden jullie van het feit dat Groot–Brittannië 125 miljard pond aan aandelen heeft verloren? Is dat wat moest gebeuren in een vrij land?

Wendy: Dat vindt zijn weg wel terug. Engeland heeft genoeg geld.

Het bedrag staat gelijk aan vijftien jaar betalingen aan de EU.

Paul: Maar het is vergelijkbaar met de prijs van huizen, niet? Het heeft alleen waarde wanneer het uiteindelijk verkocht wordt.

Wendy: Jij denkt nu alleen aan de mensen die de aandelen gaan kopen.

De pond heeft sinds de jaren tachtig niet zo laag gestaan als nu.

Paul: Klopt, maar wij hebben de jaren tachtig meegemaakt. Wij zien het van een andere kant.

Wendy: De huizenprijzen en hypotheken die met vijftien procent omhoog gingen konden we maar met moeite betalen.

Paul: Het ding is, niemand heeft ons echt een geloofwaardige reden gegeven om het ene of het andere te stemmen. Dus hebben we ‘uit’ gestemd.

Ben je nu niet een beetje bang voor wat de toekomstige generatie te wachten staat?

Paul: Jazeker, maar nog meer onzekerheid zou ik voelen als de toekomstige generaties in de EU waren gebleven.



Ian, 58, Cornwall

Wat vind je ervan dat Engeland uit de EU is gestapt?

Ik kom uit Cornwall [een bijzonder gebied in het meest zuidwestelijke hoekje van Engeland], en vanwege de fondsen die we krijgen was het goed voor ons om te blijven, maar het is beter voor het land om ons af te scheiden. Het is zo’n regionaal dingetje.

Nou, ja, de Cornish hebben gevraagd om een tegemoetkoming van de regering omdat ze geld zullen gaan verliezen.

Precies, we gaan inkomsten mislopen voor het Eden-project. Ik werkte daar vroeger voor, dus ik weet waar het geld vandaan komt, maar wat gaat er gebeuren nu die subsidie ingetrokken wordt?

Stond je achter de vertrek-campagne?

Persoonlijk stemde ik voor blijven in de EU. Ik heb regionaal gestemd, om egoistische redenen.

Maar wat is nou het voordeel om niet in de EU te blijven?

We krijgen weer controle over de grenzen.



Dus het gaat je vooral om immigratie?

Nee. Immigratie is de reden waarom veel mensen gestemd hebben voor een vertrek, maar het gaat ook om andere dingen. Als we meer gaan exporteren dan importeren, zullen we weer een groot land worden.



Jason, 46

Beschrijf in een woord wat je voelt bij de Brexit.

Fantastisch. Ik kan niet wachten op het vertrek van Cameron. Eigenlijk vind ik dat nog beter nieuws.

Heb je medelijden met hem, omdat hij nu al af moet treden?

Helemaal niet. Weg uit Europa, het is allemaal prima.

Weet je dat de belofte van Farage dat er £350 miljoen per week naar de NHS [de gezondheidszorg] zou gaan, nu al ingetrokken is?

Ach ja.

Vertrouw je Nigel Farage meer dan David Cameron?

Absoluut. Want hij is echt een van ons. Hij gaat naar de pub en zegt het zoals het is.

Behalve dan dat hij ook een multi-miljonair is…

Bob Geldof zat hem maar te dollen. Hij is miljonair, Farage niet.



Mags, 47, Lee, 42, Karl, 46, Vickie, 45

Hoe was het om op te staan deze morgen?

Lee: Ik was er kapot van.

Mags: Vernederend.

Karl: Een grote fout.

Lee: Ik denk dat mensen politiek gestemd hebben, in plaats van dat ze kijken naar de echte problemen.

Karl: Ja, ze wilden gewoon van Cameron af.

Waarom hebben mensen gestemd om de EU te verlaten, denk je?

Mags: Vooral vanwege de problemen met immigratie.

Is er nog hoop?

Lee: Er is veel negativiteit omdat mensen niet weten wat er staat te gebeuren, we bevinden ons op onbekend terrein.

Karl: Nou, ze hebben £150 miljard van de aandelenbeurs geveegd vanochtend. Denk eens aan alle ziekenhuizen die we met dat geld hadden kunnen bouwen.

Voel je je nog altijd verbonden met je land?

Lee: Ja.

Mags: Absoluut. We blijven hoe dan ook helemaal Brits.

Lee: Het land heeft een fout gemaakt, maar we maken allemaal fouten in het leven. We zullen er uiteindelijk van leren en weer met ons leven verder gaan.

Als je moest kiezen: Michael Gove of Boris Johnson?

Lee: Geen van beide, ik zou waarschijnlijk nog kiezen voor Labour, als dat nodig is om deze twee fucking idioten te stoppen. En ik stemde Tory bij de laatste verkiezing.

Ben je teleurgesteld in de conservatieven?

Lee: Nee, ik ben teleurgesteld in die fucking clowns. Cameron sloeg de spijker op z’n kop met wat hij deed, en daarom stemde ik op hem. Maar Gove en Johnson hebben gewoon shit verzonnen en het verknald. Farage heeft al toegegeven dat de £350 miljoen voor de ziekenhuizen niet waar is. Iedereen die gestemd heeft voor een Brexit dankzij zijn woorden mag zich flink teleurgesteld voelen. Sukkel.

Was het de juiste keus van Cameron om een referendum uit te roepen?

Lee: Nou, het stond in zijn manifest, en hij bleef bij zijn woord.

Mags: Maar het was zo nek-aan-nek race.

Lee: Nu ligt het land op z’n gat.

Mags: Nou ja, in elk geval zitten we nu veilig op Glastonbury. Hier wil ik nooit meer weg.

