ASMR Isabel legt uit hoe je geld verdient door te fluisteren

Er zijn weinig dingen die me meer kriebels geven dan iemand die luid fluistert. Die diepgewortelde irritatie verdwijnt echter zodra ik kijk naar een ASMR-fluistervideo op Youtube. Deze filmpjes, waarin iemand zacht in een microfoontje fluistert, geven me een ontspannen en euforische sensatie – alsof ik een lekkere hoofdmassage krijg. Geen wonder dus dat de video’s razend populair zijn, en het zal ook niet verbazen dat enkele Youtubers al fluisterend hun ASMR-imperium aan het uitbouwen zijn, en daar nog eens bakken met geld mee verdienen.

Een Nederlander die hier goed geld mee verdient, is Isabel. Haar Youtube-kanaal ‘Isabel Imagination ASMR’ heeft meer dan 211.000 abonnees en video’s met meer dan 3,4 miljoen views. Op de ene video speelt ze een fluisterende schoolverpleegster, op een andere een alien die je ontvoert en op nog een andere speelt ze Elsa van Frozen. Sommige maanden verdient ze met haar video’s het dubbele van wat ze verdient met haar eigen bedrijf; een fitnesscentrum.

Het was dat werk bij de sportschool dat haar in contact bracht met ASMR. Door de stress die het werk met zich meebracht, kon ze niet meer slapen. Alleen de fluistervideo’s op Youtube boden haar een beetje rust. Twee jaar geleden besloot ze terug te geven aan de gemeenschap en dergelijke video’s op te nemen. Als ik Isabel vraag hoe haar kanaal in godsnaam zo groot is geworden in zo’n korte tijd, antwoordt ze dat ze denkt dat haar fans het waarderen dat ze veel moeite en tijd steekt in haar video’s. “Ik heb geen script, maar wel een idee in mijn hoofd van wat ik wil maken,” vertelt ze me. “Soms moet ik het drie of vier keer opnieuw doen, en dan moet ik het nog editen. Aan mijn laatste video ben ik bijvoorbeeld tien à vijftien uur bezig geweest met het editen alleen al.”



VICE Money: Moeten we niet allemaal gaan proberen om geld te verdienen met ASMR-video’s?

Isabel: Ik zou het afraden, want het is best eenzaam. Je zit alleen thuis in je studio te werken en je ziet niemand. Omdat ik dit combineer met werken in de fitness, is het onmogelijk om meer dan één video per week te maken. Dat is allemaal best zwaar. Ik denk ook dat ik niet alleen van ASMR zou kunnen leven.

Verdient zo’n Youtube-kanaal eigenlijk lekker?

Nou, ik verdien uiteraard wel geld via advertenties en als je filmpje veel bekeken wordt, krijg je daar goed geld voor. Toch zou ik niemand aanraden om enkel van Youtube te leven, omdat het heel erg fluctueert. De ene maand verdien ik dubbel zoveel geld met Youtube dan dat ik doe met mijn fitnesszaak en kan ik bovenop mijn huur, boodschappen en andere kosten nog gemakkelijk enkele citytrips doen. Andere maanden verdien ik maar de helft van mijn reguliere salaris en zou ik met mijn Youtubegeld net mijn kale huur kunnen betalen.

Het is dus nooit je bedoeling geweest met je ASMR-video’s stinkend rijk te worden?

Nee, ik begon ASMR-video’s te maken om iets terug te geven aan de gemeenschap. Het geld is gaandeweg gekomen. Ik word wel professioneler, en mijn bedrijf ook, omdat ik de marketingkant geleerd heb van de Youtube-wereld: ik heb geleerd waarom mensen naar mijn video’s kijken en hoe ik ze moet blijven aantrekken.

Hoe blijf je meer fans trekken en iedereen boeien?

Ik heb gemerkt dat sommige video’s het beter doen dan anderen en die probeer ik dan ook opnieuw te maken op een ietwat andere manier. Ik heb bijvoorbeeld al drie triggerword-video’s opgenomen, dat zijn video’s waarin ik in het Nederlands en Engels hele rustgevende woorden zeg die een tintelend gevoel veroorzaken bij mensen. Mensen vinden het ontspannen, maar ook leuk om woorden in een andere taal te horen en zo zelfs iets te leren.

“Het is helemaal niet de bedoeling dat mensen opgewonden worden van mijn video’s.”



De community is trouwens steeds groter aan het worden. Vroeger was ASMR nog een taboe: mensen vonden het ongemakkelijk dat ik zo dicht bij mijn camera heel intiem zat te fluisteren. Nu wordt er alsmaar serieuzer naar gekeken, er wordt onderzoek naar gedaan. En hoe meer we kunnen bewijzen dat ASMR een positief effect heeft, hoe meer aanvaard het zal worden.

Maar je populairste video is nog altijd die schoolverpleegstervideo, waarin je de student onderzoekt, vragen stelt over zijn of haar lichaam en heel dichtbij komt om de kijkers oren schoon te maken. Denk je niet dat sommige mensen je video’s ook gewoon als iets seksueels ervaren?

Uiteraard. Toen ik begon was tachtig procent van mijn fans man en mijn zustervideo’s waren toen het populairst. Ik snap het wel, maar het is helemaal niet de bedoeling dat mensen opgewonden worden van mijn video’s, want daardoor kan je net minder goed slapen – wat dus helemaal ingaat tegen mijn doel.

Tegenwoordig word ik bekeken door vijftig procent mannen en vijftig procent vrouwen. Zij kijken ook naar video’s die niets te maken hebben met rollenspellen. Ik krijg nu door mijn fantasie-video’s een cosplay-fanbase die het waardeert dat ik zoveel moeite steek in kostuums en make-up.

Natuurlijk zou ik nog groter kunnen worden als ik een seksueel tintje aan mijn kanaal zou geven. Ik zie vaak meisjes in de ASMR-wereld die vooral doen alsof ze aan oren likken en zwoel naar de camera kijken. Ik wil niet die kant opgaan, want ik hou daar helemaal niet van. Ik wil iets doen wat ik bij wijze van spreken ook aan mijn oma zou kunnen tonen.

Je vertelde net dat er steeds meer ASMR-video’s komen. Ben je niet bang om straks geen clicks meer te krijgen?

Nou, ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld en ben mijn eigen merk geworden, door me te onderscheiden. Ik heb er bijvoorbeeld voor gekozen om hele creatieve video’s te maken met een gigantische kwaliteit en van hoge resolutie. Op elke video draag ik rode lippenstift en is er een rode achtergrond, zodat mensen die video’s beginnen te herkennen en om die reden ook sneller klikken op de video.

Andere ASMR-youtubers daarentegen kiezen meer voor de girl next door-aanpak, waarbij de video’s wat knulliger zijn en in hun eigen woonkamer opgenomen worden. Zij blijven ook dicht bij hun merk, waardoor fans hen blijven volgen, net voor die sfeer die ze uitstralen. Het werkt bijvoorbeeld ook om iets grappig op je thumbnail te zetten, waarbij mensen zich afvragen wat het betekent. Ik had eens een Star Wars-video online gezet en in de thumbnail zette ik Chewbacca, zodat mensen zich afvroegen of chewbacca in de ASMR-video komen.

Er zit ook geld in sponsoring, toch? Zou je je ooit laten sponsoren door bijvoorbeeld een dagcrème, waarmee je de kijker al fluisterend insmeert?

Ik krijg veel dergelijke aanbiedingen per mail, maar ik ga er voorlopig nog niet op in. Natuurlijk snap ik wel dat ik veel meer geld zou kunnen verdienen op die manier, maar je volgers voelen het aan als je alleen bezig bent met zoveel mogelijk geld uit je kanaal trekken. Maar als er ooit een product komt waar ik heel erg mee eens ben, zoals bijvoorbeeld iets van Rituals of massage-olie, zou ik het misschien overwegen.

Is dit een subtiele shout-out naar Rituals?

Nou, als Rituals me zou benaderen en een samenwerking wil aangaan. Waarom niet? Omdat Youtube nog steeds niet mijn voornaamste bron van inkomen is, hoef ik niet per se een partnerschap aan te gaan om rond te komen, hè.

Je blijft het dus doen zolang je jezelf kunt zijn.

Ja! En ook vanwege de reacties die ik krijg. Dat is waarom dit werk me zoveel voldoening geeft. In de sportschool krijg ik vooral klachten over wat er niet goed is, terwijl je op Youtube veel liefde krijgt en positieve reacties, omdat je mensen echt helpt. Zo krijg ik soms berichtjes van ouders die zeggen dat hun kind elke avond wil luisteren naar ‘de lieve goede fee’. Dat is heerlijk en waarom ik dit nog lang wil blijven doen.

Thanks!

—

