Aretha de legende is niet meer, maar Aretha de asteroïde leeft voort

De wereld rouwt om het verlies van de legendarische zangeres Aretha Franklin. De onbetwiste Queen of Soul overleed donderdag op 76-jarige leeftijd in haar huis in Detroit aan alvleesklierkanker. Het overweldigende aantal eerbetonen van haar fans over de hele wereld laat zien dat haar nalatenschap nog langs zal blijven voortleven.

NASA was een van de vele organisaties die zijn verdriet uitte over de dood van Franklin. Om haar te eren, wezen ze erop dat haar hemelse naamgenoot, asteroïde 249516 Aretha, “in een baan verder dan Mars zal blijven cirkelen.”

We’re saddened by the loss of Aretha Franklin. Asteroid 249516 Aretha, found by our NEOWISE mission and named after the singer to commemorate the #QueenOfSoul, will keep orbiting beyond Mars. See more details: https://t.co/NlW4vkmKDq pic.twitter.com/yZ0E5ofSQT — NASA (@NASA) August 16, 2018

De asteroïde met een diameter van 4,3 kilometer werd op 15 februari 2010 ontdekt door het NEOWISE-project, dat gebruik maakt van de WISE-ruimtetelescoop (Wide-field Infrared Survey Explorer Explorer) om in het zonnestelsel op kleine ruimterotsen te jagen

249516 Aretha is onderdeel van de Veritas-asteroïdenfamilie, die waarschijnlijk ontstond toen een paar grote hemellichamen op elkaar botsten. Hierdoor kwamen hun overblijfselen in een baan tussen Mars en Jupiter terecht. Als we er even vanuit gaan dat asteroïde Aretha nergens opbotst, zal ze in een baan rond de zon draaien totdat onze ster sterft.

De asteroïde werd in 2014 officieel naar Franklin vernoemd door NEOWISE-hoofdonderzoeker Amy Mainzer. Het NEOWISE-team eert met de naam van asteroïden vaak burgerrechtenactivisten als Franklin. Andere asteroïden zijn al vernoemd naar Malala Yousafzai, Rosa Parks, Wangari Maathai, Sojourner Truth en Harriet Tubman.

Hoe verdrietig het ook is om een icoon van dit kaliber te verliezen, asteroïde Aretha is een bewijs van hoe geliefd en alom gerespecteerd Franklin is. Op haar album Love All the Hurt Away uit 1981 zong Franklin dat “er een ster is voor iedereen.” Gelukkig heeft ze het nog mogen meemaken dat er een asteroïde naar haar is vernoemd.

