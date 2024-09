6LACK wil met zijn muziek alleen praten over het echte leven

In 2016 werden zwarte artiesten geprezen door hun sociaal geëngageerde inhoud, vooral als het over racisme en geweld door politieagenten ging. Het nieuwe album van 6LACK is een blik inwaarts, het heeft als doel innerlijke bevrijding. Vijf jaar lang zat de zanger uit Atlanta vastgebonden aan een slechte deal met een indielabel, waarbij hij weinig geld en voortgang maakte. Een groot deel van het nieuwe album van de 24-jarige artiest gaat over de negatieve ervaringen met dat label, maar ook over persoonlijke falen en intieme relaties.

Nu is hij getekend bij LoveRenaissance, een label en collectief waar excentriekelingen uit de omgeving van Atlanta op de voorgrond worden gezet. 6LACK valt te categoriseren onder het type artiest dat zowel zingt als rapt, en daar ook een middenweg tussen vindt. Terwijl zijn stem en producties zeer zachtaardig klinken, herinnert zijn ritmische manier van verhaalvertelling aan hoe hij ooit rapte toen zijn carrière begon. Op de track Rules viert hij het feit dat hij zich aan niemand anders dan zichzelf hoeft te verantwoorden. Op Living U is hij gefrustreerd door de beperkingen die hij ervaart door een liefdesrelatie.

Hij is kwetsbaar in zijn muziek: zijn zangstem stijgt bijna geen octaaf, waardoor het voelt alsof je een intiem gesprek met hem voert over zijn leven. Die combinatie is eigenlijk nauwelijks aanwezig in de scene van Oost-Atlanta, en dat geeft hem de ruimte om te bloeien. We spraken de artiest over het succes van zijn debuutalbum en zijn persoonlijke vrijheid.

Noisey: Veel van je muziek gaat over de liefde en zakelijke relaties die op de klippen lopen. Wat heb je over jezelf geleerd door deze situaties?

6LACK: Dat ik mijn tijd besteedde aan iedereen behalve mijzelf. Ik moest er altijd voor mensen zijn en daarmee pushte ik mijzelf tot het uiterste. Nu ben ik eindelijk op een plek gekomen waar ik mijn eigen zaakjes op orde kan krijgen. Of dat nu werken aan mijn muziek betekent of werken aan mezelf. Ik heb geleerd dat ik vrijgevig ben, maar dat het nu tijd is voor mijzelf. Verraste je jezelf weleens toen je die verandering meemaakte?

Ik ben nogal kieskeurig wanneer het over mijn eigen shit gaat. Ik luister dan naar mijn werk en dan denk ik dat het vet is, maar tegelijkertijd vraag mezelf af wat ik er nog meer aan kan doen. Wat kan ik nog meer zeggen op een track? Wat wordt de volgende line waardoor iemand denkt van, wow, dat was een sterke tekst. Het moet niet makkelijk worden om van jezelf onder de indruk te zijn. Heeft die kieskeurigheid je ooit belemmert in je werk?

Het heeft me nog niet echt tegengehouden, maar soms is het wel lastig. Ik nam tracks op en bracht ze nooit uit omdat ik vond dat het niet goed genoeg was voor mijzelf. Wanneer je muziek uitbrengt krijgen de fans wat ze willen, en daar leer je van. Met mijn album Free 6lack kwam ik op het punt waarop ik me er goed bij voelde. Over een paar jaar kijk ik terug en dan heb ik geen spijt van die muziek. Het duurde even totdat ik op dat punt kwam. Wat is jouw idee van vrijheid? Denk je dat je tegelijkertijd vrij en bezwaard kan zijn?

Ik denk dat het per situatie verschilt. Het leek soms te voelen alsof het mentaal goed ging en dat ik mijn zaakjes op orde had, maar dan waren er nog altijd dingen die ik voor me hield. Voor mij is vrijheid dat ik niks hoeft te doen waar ik eigenlijk geen zin in heb. Vroeger liep ik rond met het idee van oké, ik moet dit regelen, ik moet het zus of zo doen. Nu heb ik het gevoel dat ik gewoon kan doen wat ik wil doen.

Is er een aspect in je leven waarin je je nu niet vrij voelt?

Bij het doorbreken in de muziekindustrie verlies je natuurlijk een deel van je privacy. Ook je persoonlijke relaties staan onder druk. Ik weet dat het lastig gaat worden want het wordt alleen maar drukker. Ik ben me ervan bewust dat ik een hoop moet opofferen. Maar het is een offer waar ik op voorbereid ben. Het is nu eenmaal onderdeel van het spelletje.

Bij je optredens kent het publiek al je teksten al, woord voor woord. Hoe voelt dat?

Ik heb het gevoel dat ik er nooit helemaal aan zal wennen. Soms voelt het als een schok: ik kom aan in een stad waar ik nog nooit heb opgetreden en ik zie dat mensen al mijn teksten kennen. Dan denk ik: waar komen jullie vandaan? Waar waren jullie een paar jaar geleden? Of een paar maanden? Het blijft cool om te zien. Tijdens mijn laatste paar shows had ik steeds hetzelfde gevoel, dan kwam ik op en keek ik even om me heen. De mensen zijn er omdat ze er willen zijn. Niet omdat ze moeten. Niet omdat ze gratis kaarten hebben gewonnen. Ze zijn er omdat ze kaarten hebben gekocht.

Ik zag een oud interview met je waarin je praatte over de kracht van je muziek. Je vertelde dat je door muziek kan praten over de alledaagse dingen die je meemaakt. Andere artiesten doen dat een stuk minder. Ben je bang dat je jouw grip op de realiteit ook verliest?

Kwetsbaarheid is wat er op dit moment nodig is. Als je muziek luistert merk je dat alles best wel oppervlakkig is. Als het niet heel kunstzinnig is, is het muziek voor op de radio. Het is allemaal leuk en aardig maar ik praat liever over de echte shit die ik meemaak. Fans willen zichzelf herkennen in muziek, dus waarom zou ik geen muziek blijven maken waarmee mensen mij leren kennen?