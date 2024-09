Met haar nieuwe EP zet ABRA weer een paar stappen richting werelddominatie

ABRA is de uit Atlanta afkomstige songwriter, producer en zangeres die weigert om het zoveelste nieuwe, cheesy genre (ik heb het over jou ‘PBRnB’) als stempel op zich te krijgen. Haar invloeden zijn daarvoor te divers en te breed en gaan van nineties RnB tot aan eighties pop en garage. Met haar meest recente EP PRINCESS rekt ze het begrip popmuziek weer een stukje verder op. Ze bouwt verder aan de minimale sound die kenmerkend is voor haar vorig jaar uitgebrachte album Rose en haar liedjes zijn melancholische, verontrustende en overpeinzingen over liefde, seks en gebroken liefdes ondersteund door 808s en diepe bassen.

Haar unieke kijk op muziek en opvallende combinatie van genres kan alles te maken hebben met haar Trans-Atlantische jeugd. Ze groeide op in Londen, maar verhuisde op haar achtste naar Amerika. In interviews vertelt ze ook over de invloed van Londen in haar muziek. Het is dan ook niet heel verrassend dat ABRA aardig wat fans in Engeland heeft. Maar ook haar huidige woonplaats Atlanta schemert door in haar muziek. Haar eerste releases die ze op YouTube plaatste waren akoestische versies van raptracks van Atlanta grootheden – van Gucci Mane’s Beat it Up tot aan Waka Flocka Flame’s No Hands. In 2014 sloot ze zich aan bij Awful Records, het label van internetsensatie Father die naast ABRA ook onderdak biedt aan buitenbeentjes als Archibald Slim, KeithCharlesSpacebar, Ethereal, Richposlim, Slug Christ, GAHM, Micah Freeman en Tommy Genesis (die je hoort op track 4 van PRINCESS, “BIG BOI”).

Videos by VICE

ABRA mag de laatste jaren op aardig wat aandacht rekenen, en ook nog eens uit zeer interessante hoeken. Zo heeft ook ene Aubrey Drake Graham haar in de smiezen. Vorig jaar september beschuldigde ABRA Drake op Twitter van plagiaat. Volgens haar lijkt de hook van Drake en Future’s Diamonds Dancing verdacht veel op de hook op U Kno. Of die beschuldiging terecht is of niet, het laat in elk geval zien dat ABRA op weg is naar iets groots en dat PRINCESS de potentie heeft om haar op die plek te krijgen. Bekijk de video voor CRYBABY hieronder, luister naar de EP op Spotify of Tidal en haal PRINCESS via Remote Control Records.

Zaterdag 23 juli komt ABRA voor het eerst naar Nederland voor een optreden op 22fest. Kijk maar wat je met deze informatie doet (maar we hebben je gewaarschuwd: als je hier niet bij bent, ga je daar overdreven veel spijt van hebben).