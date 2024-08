Een land met meer dan 100 kernwapens maakt daar vooral zichzelf kapot mee

Een kernoorlog is een nachtmerrie, maar de ontploffingen zullen slechts een voorbode zijn van iets veel ergers – een bodem die tientallen jaren vergiftigd is en mogelijk ook dramatische klimaatveranderingen. Als een land met kernwapens er genoeg lanceert, kunnen ze daarmee de planeet zo verkloten dat er een nucleaire winter ontstaat en de eigen bevolking verhongert. Als het op kernoorlog aankomt, zijn er geen winnaars.

De effecten van een nucleaire aanval op het land van herkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de landbouw zijn het onderwerp van een nieuwe studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Safety: ‘Een nationale pragmatische veiligheidsnorm voor hoeveelheden kernwapens.’ Volgens de onderzoekers vraagt ieder land met meer dan honderd kernkoppen – en het plan ze te gebruiken – om problemen.

Veel wetenschappers hebben naar de effecten van kernwapens gekeken, maar weinigen hebben overwogen wat er zou gebeuren met het land dat ze inzet. Er zouden natuurlijk sowieso politieke gevolgen zijn, maar onderzoekers Joshua M. Pearce en David C. Denkenberger beweren dat de impact op het milieu nog veel groter kan zijn. “Het gebruik van meer dan honderd kernwapens door een aanvallend land zal, zelfs met optimistische aannames, onaanvaardbare schade toebrengen aan hun eigen samenleving,” aldus de studie.

Het komt allemaal neer op nucleaire winter en nucleaire herfst. Het idee, gesteund door tal van wetenschappelijke studies, is dat elke grootschalige ontploffing van nucleaire wapens (zoals zou kunnen gebeuren in een thermonucleaire oorlog tussen wereldmachten), radicale veranderingen in het klimaat zou veroorzaken. De bommen zelf zouden grote hoeveelheden aarde in de atmosfeer opwerpen, en de resulterende vuurstormen zouden nog erger zijn. “Deze vuren zouden een dikke rooklaag in de atmosfeer van de aarde veroorzaken, waardoor het zonlicht dat het aardoppervlak bereikt drastisch wordt verminderd, wat een zogeheten ‘nucleaire schemering’ veroorzaakt,” verklaarde de studie.

Pearce en Denkenberger ontdekten dat zelfs een klein aantal kernwapens, ongeveer honderd, dramatische gevolgen zou hebben voor de planeet. “Zelfs een klein regionaal conflict of een zeer beperkte nucleaire aanval door één enkel land kan wereldwijde hongersnood veroorzaken door milieueffecten, inclusief, uiteraard, in het land van herkomst van de bommen,” zeiden ze.

Voor de studie bedachten de onderzoekers een scenario voor een nucleaire oorlog met de meest positieve uitkomst, waarbij een aanvallende natie zijn kernwapens lanceert en er niets fout gaat. In hun scenario zijn er geen ongelukken, treffen alle kernwapens hun doelen en wordt het doelwit zo totaal vernietigd dat ze zelf geen tegenactie kunnen ondernemen.

Volgens hun conservatieve schattingen zouden honderd kernwapens die hun doelen raken, ongeveer 7 biljoen (7.000.000.000.000) gram roet in de lucht brengen. “Dit zou meer dan voldoende zijn om de laagste temperaturen te produceren die de aarde de afgelopen duizend jaar heeft ervaren”, aldus de studie. “Het zou resulteren in een daling van 20% in zonlicht en een daling van 19% in de wereldwijde neerslag.”

Die radicale verandering in het milieu zou leiden tot een landbouwtekort, een stijging van de voedselprijzen en paniek onder de bevolking. De onderzoekers wijzen erop dat Amerika goed gepositioneerd is om zo’n catastrofe te overleven dankzij de grote hoeveelheid landbouwgrond, maar nog steeds te maken zou krijgen met toegenomen onzekerheid omtrent voedsel, en mogelijke rantsoenering.

Het duo verdiepte zich in oude studies van het Pentagon en was verrast over hoe weinig er gekeken was naar de effecten in het land van de agressor in het geval van een kernoorlog.

Pearce en Denkenberger bestudeerden de effecten van een nucleaire oorlog op de voedselketen nadat ze het boek Feeding Everyone No Matter What hadden geschreven, waarin wordt gekeken naar wat de wereld moet doen om haar gehele bevolking te voeden. “Onze resultaten boden meestal goed nieuws – het is mogelijk om de hele mensheid in leven te houden met behulp van alternatieve voedingsmiddelen, zoals het kweken van bacteriën op aardgas,” vertelde Pearce me via e-mail. “Vreemd genoeg was de meest waarschijnlijke wereldwijde catastrofe, tevens degene waarover we de meeste controle hebben: een oorlog met kernwapens. We wisten dat het gebruik van een groot aantal van deze wapens zou leiden tot nucleaire winter, maar waren geïnteresseerd in het effect van een relatief klein aantal wapens op de voedselvoorziening.”

Ze wilden weten wat het kleinst mogelijke aantal kernwapens was dat een land zou moeten hebben om nucleaire afschrikking te handhaven zonder de mondiale voedselvoorziening te vernietigen als ze zouden worden gebruikt. Zo kwamen ze uit bij het getal honderd. Het duo verdiepte zich in oude studies van het Pentagon en was verrast over hoe weinig er gekeken was naar de effecten in het land van de agressor in het geval van een kernoorlog. “Gezien onze resultaten, is het vrij duidelijk dat het Pentagon niet heel goed heeft gekeken naar het potentieel voor wat we ‘nucleaire herfst’ noemen,” vertelde Pearce me. “Dit was de eerste studie die puur naar de effecten van een eenzijdige kernaanval op de voedselvoorziening heeft gekeken.”

Het is moeilijk om politici naar wetenschappers te laten luisteren, vooral als het gaat om de schadelijke effecten van kernwapens.

Volgens de berekeningen van de onderzoekers zouden honderd kernbommen meer dan voldoende moeten zijn om te voorkomen dat iemand een nucleaire supermacht zou aanvallen. Ze schatten dat wanneer honderd standaard kernwapens zouden worden ontstoken in China, het meer dan 34 miljoen doden ten gevolge zou hebben. “Alle andere potentiële vijanden zouden een nog groter percentage van hun bevolking blootstellen aan vernietiging. Dus niet alle honderd hoeven te worden gelanceerd.”

De waarschuwing van Pearce en Denkenberger is belangrijk, ook omdat er momenteel veel meer dan honderd bommen per kernmacht op aarde zijn. Van de meer dan 14.000 bestaande kernwapens bezitten Rusland en de VS er meer dan 6000 met ieder ongeveer 1000 die altijd paraat staan. Noord-Korea en Israël staan aan de lage kant met respectievelijk minder dan vijftien en ongeveer tachtig.

Maar het is moeilijk om politici naar wetenschappers te laten luisteren, vooral als het gaat om de schadelijke effecten van kernwapens. “De resultaten van dit rapport tonen dat zelfs alleen focussen op eigenbelang genoeg moet zijn,” aldus Pearce. De conclusie is dat nucleaire oorlog niet eenzijdig zal zijn – het land dat kernwapens lanceert, ondervindt hier ook schade van en hoe meer bommen, hoe groter de negatieve impact.

Voor Pearce gaat het erom politici te laten inzien dat het afvuren van kernwapens naar een ver land tot verhongerende burgers thuis kan leiden. “Politici zouden het nooit goedkeuren om potentieel miljoenen van hun eigen burgers te laten verhongeren door een groot percentage van hun voorraad kernwapens af te vuren,” zei hij. “Voortdurend miljarden dollars uitgeven om zoveel overtollige nucleaire wapens te behouden, die we toch nooit zouden gebruiken – omdat het Amerika zou destabiliseren – heeft totaal geen zin.”

