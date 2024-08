In Nieuw-Zeeland gaan er verhalen rond over superrijke mensen die naar daar vluchten om in bunkers te schuilen voor het einde der tijden. Journalist Baz MacDonald gaat op zoek naar bewijs. Ook onderzoekt hij waar de angst van deze doomsday preppers precies vandaan komt, en wat de impact is op de plek waar ze naar verluidt naartoe trekken: het bergresort Queenstown.

