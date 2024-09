Aukje Dekker maakte een solotentoonstelling die bestaat uit samenwerkingen

Untitled. Aukje Dekker & Janine Oene. Beeld met dank aan Aukje Dekker

Als mensen aan het beroep van kunstenaar denken, zien ze vaak het beeld van een einzelgänger die alleen en wereldvreemd op een zolderkamer zit te kladderen op een doek. Dat klopt niet altijd, en daar is Aukje Dekker een voorbeeld van. Zij opende onlangs haar solo-expositie One for All All for One in Galerie Gabriel Rolt en toont daarin elf werken die ze samen met andere kunstenaars maakte; van de meestervervalser Geert Jan Jansen tot haar ex Kristian de la Riva en de Britse kunstenaar Jake Chapman. Je hoeft dus niet alleen te zijn om kunst te maken. Nu de opening achter de rug is, was het tijd om met haar te praten over haar vele samenwerkingen.

