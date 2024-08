Australië wil van de bizarre belasting op tampons af

Dit stuk verscheen eerder op VICE Australië.

De Australische regering ziet tampons als een luxeproduct. Daarom heffen de Australiërs sinds een jaar of twintig een hoog BTW-tarief op tampons, terwijl voor bepaalde mannenproducten, zoals Viagra, nog een laag BTW-tarief geldt. Dat is niet eerlijk, en daar moet dus ook wat aan gebeuren, zei Tanya Plibersek, parlementslid voor de Australische Labor-partij, eerder deze maand.

Plibersek beloofde dat Labor goed gaat kijken hoe de nieuwe begroting van het land uitpakt voor vrouwen. Ze gaf de tampontaks als een belangrijk voorbeeld.

“Neem de tamponbelasting,” zei ze. “Australië heft het hoogste BTW-tarief op tampons, maar dat doen we niet bij Viagra. Alleen een groepje kerels dat met elkaar zit te vergaderen zou dat een goed idee vinden.”

“Het was een domme beslissing toen we in 1999 de tampontaks invoerden. En nu, twintig jaar later, is het nog steeds een dom besluit en daar moeten we vanaf.”

Een paar uur na de uitspraken van Plibersek zei oud-premier Tony Abbott dat het een “slecht” idee was om iets aan de tampontaks te doen.

“Dit is weer zo typisch voor de huidige Labor-partij,” zei Abbott, die in een grijs verleden minister voor vrouwenzaken was. “Ze grijpen iedere gelegenheid aan om stemmen te winnen.”

Vorig jaar probeerden de Groenen ook al iets aan de belasting te doen. In plaats van een tampontaks moest er extra belasting komen op internetshoppen. Maar Labor stemde toen tegen dat voorstel. In Nederland vallen tampons onder het lage BTW-tarief van zes procent. Andere gezondheidsproducten zoals condooms, glijmiddel en zonnebrand zijn in Australië wel belastingvrij. Een Australische vrouw is inmiddels een petitie begonnen die ervoor moet zorgen dat het parlement het onderwerp gaat bespreken.

