Deze pijprobot heeft zichzelf leren pijpen door eindeloos veel porno te kijken

Vier jaar geleden schreven we over de Ondraaglijke ongemakkelijkheid van het bestaan met een pijprobot.

Een collega had het op zich genomen om de Autoblow 2 op zichzelf uit te proberen, een modern staaltje afzuigtechniek dat toen net op de markt was gekomen. Inmiddels zijn we vier jaar verder, en heeft Brian Sloan, uitvinder van de Autoblow 2, een nieuw project: De Autoblow A.I. Een pijprobot met intelligentie!

Helaas is het apparaatje nog niet klaar, dus kan ik de ondraaglijke ongemakkelijkheid dit nieuwe apparaat nog niet direct ervaren. Maar hij is wel een crowdfundingcampagne begonnen, en het streefbedrag is binnen een week al gehaald.

Hij heeft dus een pijprobot ontwikkeld met een kunstmatige intelligentie. Nu wil je misschien weten waarom dat een vooruitgang zou zijn? Het apparaat ziet er namelijk nog even ongeil uit. Met of zonder intelligentie:

Een van de klachten van de Autoblow 2 was dat hij lawaai maakte. Hoor maar:



Dat probleem is nu voor een deel opgelost, want volgens het promofilmpje is de machine nu 50 procent stiller. Het klinkt nu dus waarschijnlijk niet meer als een mixer, maar als een oververhitte processor. Geil.



Het tweede probleem was het mondje: dat zag er quasi-echt uit en daardoor griezelig. In het nieuwe model is gekozen voor een steriele ingang. En door het op die manier te ontmenselijken, is het inderdaad veel minder aanstootgevend.

Er was nog een ander probleempje. Gepijpt worden door een mens is een onvoorspelbare ervaring. Soms stokt het. Soms gaat het sneller. Dat maakt het leuk. De ring in de Autoblow 2 ging regelmatig heen en weer. Te regelmatig. “Het kon de pijprobot niets schelen” of je wel of niet genoot. Kijk maar:

Dáár moet de kunstmatige intelligentie nu verandering in gaan brengen. Sloan mailt mij dat hij op basis van de feedback van 200.000 klanten van de Autoblow 2, en het grondig bestuderen van 6000 minuten aan pijpvideo’s, een robot heeft ontwikkeld waarmee je alle grilligheid en afwisseling van een levensechte pijpbeurt kunt nabootsen. Op de site vond ik ook een linkje naar het onderzoekspaper (het “bj-paper”), en dat is best wel leuk om te lezen. Er staan dit soort gifjes in:

Het Autoblow-team heeft een programmaatje geschreven waarmee ze de bewegingen van de menselijke pijpbeurt konden vastleggen en analyseren. Hierboven zie je het concept vrij simpel uitgelegd. Het puntje van de penis heeft een waarde van 1000, en op 0 zit je tegen de buikwand.

Door de bewegingen telkens in 1 seconden op te knippen, kon het zogenoemde K-means-algoritme uit alle beelden 16 typische (of gemiddelde) pijpbewegingen isoleren. Zie hier:

De bedoeling is niet om de perfecte beweging te vinden, maar juist om de variatie binnen de archetypen van de pijpkunst te sorteren. Het resulterende gemiddelde zie je hierboven. De 100 variaties van elke ‘clusterbeweging’ staan in het grafiekje hieronder:

Het is best wel leuk om even de cluster means-grafiekjes hierboven (de bovenste) te bestuderen. Door de extreme abstractie en simpelheid van de lijnen, is het heel gemakkelijk voor je te zien om wat voor beweging het gaat. Cluster 5 is duidelijk een tease (herinner: 1000 is het puntje, en 0 op de Y as is de basis):

Terwijl cluster 2 een deepthroat is:

Cluster 7 is een tussenmomentje:

Terwijl cluster 15 een terughalende beweging betekent:

Ik ga niet zeggen dat deze grafiekjes opwindend zijn. Maar het doet me wel denken aan het menselijke brein, en hoe gemakkelijk het is om lijntjes in vakjes op een computerscherm een betekenis te geven: intimiteit, opwinding, passie, en in sommige gevallen: doorzettingsvermogen.

De mens kan vrijwel overal emotie op projecteren. De abstracte schilderijen van Kandinsky beelden muziek uit, iedereen houdt van Wall-E, en er zijn duizenden mensen op aarde die verliefd zijn op een sekspop. Het is dus compleet aannemelijk dat een robot die kan pijpen als een mens voor heel veel mensen een aanwinst is, of soms een schrijnend tekort kan verlichten. Misschien geldt het ook wel voor mij, al vind ik het nog heel erg moeilijk om te negeren dat ook de nieuwe Autoblow A.I. er weer uitziet als een elektrische koffiemaler.

Dat deze nieuwe pijprobot er gaat komen twijfel ik niet aan. Of ook deze editie weer net zo ongemakkelijk zal zijn als de vorige, dat zullen we tegen die tijd nog eens testen. Maar een peniskoker met “4 sensoren en 250 door AI aangestuurde drukpunten,” klinkt alvast behoorlijk ongemakkelijk.

