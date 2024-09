SEO content wordt straks automatisch gegenereerd door kunstmatige intelligentie

Het zijn niet alleen rozenplukkers en uberchauffeurs die gevaar lopen hun baan te verliezen aan automatisering. Een klein bedrijf in Ohio, AI Writer genaamd, heeft een neuraal netwerk gecreëerd dat content voor search engine optimization (SEO) kan genereren die nu wordt gemaakt door contentfabrieken in India en de Filipijnen. Ze slaagden er bovendien in dit op een minuscuul budget te doen, en ze zijn pas net afgestudeerd.

AI Writer is een neuraal netwerk (een AI-architectuur gemodelleerd op het menselijk brein) dat niet alleen in staat is zichzelf te leren hoe het unieke internetmarketingartikelen moet schrijven. Het schrijft ook artikelen die gelikt genoeg zijn om geïnteresseerde bedrijven te laten denken dat ze content lezen die is gegenereerd door een mens.

AI Writer is mede opgericht door Paul DeMott, die een klein internetmarketingbedrijf oprichtte als zomerbaantje in zijn studententijd en zijn collega Nick Shah, die anderhalf jaar neurologie studeerde aan de medische faculteit voordat hij besloot om zich te scholen in artificiële intelligentie.

“We zagen dat er in de internetmarketing vraag was naar content. Op die manier kwamen we bij AI terecht,” vertelde DeMott aan Motherboard. “We zeiden: laten we er vijf maanden werk in steken en kijken wat er kan gebeuren. In eerste instantie waren we superenthousiast toen het neurale net één woord goed had. Toen begon het woorden aan elkaar te linken en op een gegeven moment begon het coherente paragrafen te schrijven. We waren er compleet ondersteboven van.”

Paul DeMott, softwareontwikkelaar Endel Maricq en Nick Shah. Beeld: Paul DeMott



Het neurale net van AI Writer wist bij zijn ontstaan helemaal niets over de wereld en Engelse grammatica. Het was alleen geprogrammeerd om over het web te kruipen en content te verslinden. Maar na een dag of vijf, toen het honderdduizenden stukken webcontent had geconsumeerd, kon het netwerk grammaticaal correcte artikelen genereren.

Tot zover zijn de resultaten veelbelovend. Volgens DeMott is ieder artikel uniek. Sterker nog: de AI Writer creëert meer dan 2000 internetmarketingartikelen per week voor klanten, die er allemaal niet van op de hoogte zijn dat ze artikelen kopen die niet door mensen gegenereerd zijn. Het wordt alleen link als een van de klanten vraagt naar de redacteur die het artikel heeft geschreven.

“We zeggen dat we een team schrijvers hebben, ze weten alleen niet dat dit team bestaat uit computers,” zei DeMott. “Alle computers hebben namen, dus we kunnen zeggen wie elk specifiek artikel geschreven heeft. We proberen het feit dat we AI gebruiken niet te verbergen, want uiteindelijk gaat het erom dat de klant tevreden is met de content.”

Als je een paar samples leest die zijn geproduceerd door AI Writer, is de coherentie van individuele zinnen indrukwekkend, maar de teksten als geheel zijn nog woordsalades. Een voorbeeld:

“Het wordt aangeraden een regelmatige dosis beweging te nemen voorafgaand aan de initiële fase van het afvalproces. Het primaire doel van de beweging is het verminderen van de risico’s op hart-en vaatziekten en beroerten. Het wordt ook aanbevolen dat mensen met hartaandoeningen eerst een arts raadplegen voordat ze beginnen aan een vorm van beweging. Beweging is een van de meest belangrijke dingen om te doen om hoge bloeddruk te vermijden.”

Binnen de context van het hele artikel over Phentermine voelt deze paragraaf een beetje willekeurig, hoewel grammaticaal en feitelijk correct. Voor het doel van de AI Writer is dit over het algemeen voldoende.

Veel van deze klanten zijn wat DeMott noemt “SEO-ers” die in feite fictieve websites bouwen op basis van verlopen, ooit populaire domeinen die linken naar hun “echte” website. Het doel is om Google’s zoekalgoritme te foppen en te laten denken dat er een aantal legitieme websites verwijzen naar de website van de klant. Dit suggereert dat de echte website belangrijk is of vaak wordt bezocht en dus een plaats hoger op de lijst zoekresultaten legitimeert.

Ooit was het voldoende om websites vol te proppen met sleutelwoorden, maar Google wordt steeds slimmer door tools zoals latent semantic indexing. Dit is een gereedschap dat bepaalt hoe ‘echt’ de content van een website is door wiskundig de relatie tussen woorden op de site te analyseren. Als op een website slechts steeds dezelfde sleutelwoorden staan weet Google’s algoritme dat het gaat om een namaaksite.

Dit betekent dat neppe SEO-websites nu moeten betalen voor realistische content om hun pagina’s te vullen. De meeste van deze content lijkt triviaal of irritant voor een menselijke lezer, maar dat is oké want deze SEO-ers maken geen nepsites voor mensenogen. Als de content maar realistisch genoeg is om Google te foppen is het goed genoeg.

Het idee van een machine die het internet volpompt met artikelen die nooit bestemd waren voor mensenogen klinkt misschien als een snood plan, maar voor DeMott and Shah was het simpelweg de volgende stap in de trend naar automatisatie.

“Dit gebeurt ongeacht of wij dit netwerk bouwen of niet,” zei Shah. “Er zijn mensen die duizenden Indiërs en Filippo’s inhuren om deze artikelen te schrijven, dus als we ons product niet op de markt hadden gebracht was er toch niet veel veranderd.”