Mensen komen om de haverklap bij de Eerste Hulp met een ‘avocadohand’

Deze week stonden Nederlandse media er roodgloeiend van: op de VS na is Nederland de grootste avocado-importeur ter wereld. Een goede reden om dat een beetje te temperen is dat we er het milieu (en bijgevolg onszelf) een denkbeeldige strop mee om de hals binden. Een andere goede reden is dat we geen hol begrijpen van hoe we in godsnaam die glibberige pit uit een avocado moeten krijgen, zonder onszelf in de hand te hakken: steeds meer mensen komen de Eerste Hulp binnen met een bloederige wonde tussen de vingers.

Ik kan daarvan meespreken: nadat ik dit filmpje had gezien over de ultieme avocadohack, belandde ik op de spoedafdeling om met drie hechtingen weer naar buiten te lopen.

In augustus 2012 kwam Meryl Streep al in het nieuws toen ze aandacht vroeg voor het

probleem dat nu ‘de avocadohand’ genoemd wordt. Duizenden, misschien wel miljoenen mensen van over de hele wereld (met name thuiskoks) hebben er last van. En nu hebben dokters het er eindelijk ook over.

Simon Eccles – van de Britse Vereniging voor Plastische, Esthetische en Herstellende Chirurgen – vertelde The Times dat hij “vier patiënten per week” met een avocadohand over de vloer krijgt. Een avocadohand is een diepe snee in je handpalm, die je opliep toen je de pit of de schil van een glibberige avocado probeerde te verwijderen.



Toen ik even bij mijn vrienden polste of de avocadohand echt zo vaak voorkomt, vlogen de anekdotes me om de oren. Hoe kan het toch dat zoveel thuiskoks zichzelf verminken tijdens het snijden van avocado’s?

“Ik moest naar de Eerste Hulp, kreeg die hechtingen en ik ben het meeste gevoel in mijn vinger verloren,” vertelt Freya Watson, een 19-jarige tv-producent uit Londen. “Toen ik bij de Eerste Hulp was, was er een andere vrouw die precies dezelfde soort wond had.”

Social media wordt overspoeld met foto’s en verhalen over de wonden. Vaak worden ze voorzien van de hashtag #avocadoinjury. Kijk bijvoorbeeld naar deze foto’s van Flickr-gebruiker Brett Holt, met het bijschrift: “Opengesneden terwijl ik een avocado doormidden sneed. Wees voorzichtig.”

“Mensen verwachten niet dat de avocado’s die ze kopen heel rijp zijn, en weten niet goed hoe ze daarmee om moeten gaan,” vertelde Eccles. Labels op avocado’s kunnen volgens hem het probleem van de avocadohand het beste oplossen. “We willen niet dat mensen de vrucht niet meer willen eten, maar ik denk dat het een effectieve manier is om labels te gebruiken. Het moet goed herkenbaar zijn. Misschien een cartoonplaatje van een avocado, een mes en een groot rood kruis er doorheen?”

Wie weet worden avocadoschillen binnenkort dan de sigarettenpakjes van de fruitwereld, beplakt met waarschuwingen over dat je jezelf kan snijden (of misschien gewoon een waarschuwing over de dreiging oersaai te worden, omdat je iedereen irriteert met je constante gebazel over avocado’s).

Even zonder dollen, nogmaals: het verkeerd snijden van een avocado kan ervoor zorgen dat je op de Eerste Hulp belandt met een bloedende hand. Dus: de volgende keer dat je er eentje ontpit, doe dat dan op een platte ondergrond, ga met het mes voorzichtig door de schil en om de pit en verwijder die dan met een theedoek, of het lemmet van een mes. Word niet de zoveelste avocadoslachtoffer.