Avocado-latte’s zijn het einde van de Westerse beschaving

Een beetje zoals Donald J. Trumps ambitie om president te worden, begonnen avocado-latte’s als een grap. Maar net als Trump, werden ze al snel realiteit. Een paar dagen geleden postte een verveelde barista een video op Instagram waarin hij een latte macchiato maakt in een uitgeholde avocado. Hij dacht waarschijnlijk dat het daarbij zou blijven, maar nee. Omdat het 2017 is en we alles zouden eten waar een hashtag voor past, begonnen klanten om het avocadokoffietje te vragen in zijn koffietent in Melbourne, Australië.

Yep, op dit moment is ‘de avolatte’ echt een ding. Volgens de Australian Associated Press verkocht het Truman Cafe op maandagochtend vier van deze belachelijke drankjes. De bediening gaf ze voorzichtig aan klanten, in ruil voor echt geld. (Zo’n koffie in een avocadokopje kost evenveel als een normale koffie.)

“Sommige mensen dachten misschien dat dit bedoeld was als grap, maar eten is niet bedoeld om grappig te zijn. Eten is bedoeld om kunst te zijn,” zei Jaydin Nathan, de hoofdbarista en ~ hipster ~ van Truman Cafe. “Sommige mensen houden er misschien niet van, maar het hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt, denk ik.”

Ik kijk er vol afkeer naar, omdat er geen andere manier is om ernaar te kijken. Zelfs Nathan dacht hetzelfde toen hij zich maandag richtte tot een andere nieuwszender. “Ik vind het belachelijk,” vertelde hij news.com.au. “Het is letterlijk koffie in een stuk afval.”

Te laat, Nathan. WANT KIJK WAT JE HEBT GEDAAN. Instagram wordt nu overladen met copycat-avocadokoffies, gemaakt door echte barista’s én door van die types met edgy kleding die op dit moment waarschijnlijk heel erg hun best aan het doen zijn om hun koffie niet over hun actieve-koolpizza of honderd procent biologisch algenmaskertje te morsen.

Iedereen: leg je avocado’s even neer, adem diep in en uit en denk even heel goed na over waar je mee bezig bent. Dit is precies de reden waarom restaurant Firedog in Londen avocado verbannen heeft van de menukaart. Je hoeft dit niet te bestellen. Je kunt de avolatte een trage, pijnlijke dood laten sterven voordat er slagroom en roze spikkels overheen worden gegooid en het ding plots een ‘eenhoornavocadolatte’ wordt genoemd.

MUNCHIES nam contact op met Truman Cafe in een poging te begrijpen waarom ze deze kwelduivel op mensheid hebben losgelaten, maar heeft nog geen antwoord gekregen.