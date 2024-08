Avocado-stout is een nieuwe biersoort waar echt niemand om heeft gevraagd

Het leven kent vele prachtige smaakcombinaties. Denk aan Oreo’s en melk, pindakaas en jam, of brood met boter. Maar er is één combo die wat mij betreft met kop en schouders boven de rest uitsteekt: guacamole (inclusief de bijbehorende zoute tortillachips), weggespoeld met een ijskoud biertje. Een Londense pub besloot dit concept naar een hoger niveau te tillen, door een gewaagde avocado-stout aan hun bierkaart toe te voegen.

Op loopafstand van de iconische London Bridge vind je de Long Arm Pub & Brewery, waar je nu een donker biertje met avocadosmaak kan drinken, met de toepasselijke naam ‘Millenial Stout’. Logisch, want de huidige wereldbevolking van tussen de 22 en 37 jaar kan geen genoeg krijgen van de romige, groene vrucht. We verslinden avocado’s in de vorm van Instagramwaardige broodjes, royaal belegde tacos en sappige avocadoporno. Het was misschien dus slechts een kwestie van tijd voordat een stel brouwers met de vrucht aan de haal zou gaan en er een alcoholische versie van zou maken.

Volgens het persbureau van de pub heeft de Millenial Stout een donkere, moutige basis, met “een subtiele, romige avocadosmaak en -aroma.” Dat komt door een tweede fermentatieproces met avocado’s. Voor dit alles betaal je 5,50 pond [ongeveer 6,30 euro] per glas. Als we de pub mogen geloven, is het bier ook nog eens veganistisch, waarmee ze waarschijnlijk de veganistische bierfans proberen aan te spreken die niks moeten hebben van bieren en stouts die zijn gefilterd met dingen als vissenblazen of gelatine. Het is daarnaast natuurlijk geen toeval dat de Millenial Stout precies tijdens World Vegan Month werd gelanceerd. Wie honger krijgt van het avocadobrouwsel kan dan ook genieten van een aantal veganistische hapjes die erbij worden geserveerd, meldt LiveKindly.

Hartstikke leuk allemaal, maar dan moet je er voor het gemak wel even van uitgaan dat avocado’s daadwerkelijk veganistisch zijn. Afgelopen maand beweerde de Britse presentatrice Sandi Toksvig namelijk dat een aantal producten – waaronder amandelen, kiwi’s, pompoenen, meloenen en ja, ook avocado’s – helemaal niet veganistisch zijn.

Ik heb geen idee wat er voor een veganist overblijft als ze de bovenstaande dingen niet kunnen eten, maar ik weet zeker dat ze voor wat glazen Millenial Stout wel een uitzondering willen maken.