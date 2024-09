Awanto 3 kondigt tweede album ‘Gargamel’ aan

Steven de Hulle, beter bekend als Awanto 3, komt op 11 april met zijn tweede studioalbum Gargamel. Of dit een ode is aan de verkeerd begrepen schurk uit De Smurfen is onbekend, maar hieronder kun je alvast de snippets van alle tracks luisteren.

Het album bevat negen liedjes die heen en weer schieten tussen ‘wonky boogie’, heupenwiegende disco, Afrikaanse funk en waarschijnlijk vergeten we nog een paar invloeden. Er staan twee samenwerkingen op: de opener Azrael is geproduceerd met Darling, en Thick maakte Awanto 3 met Dexter. Gargamel komt uit op Dekmantel, dat eerder al Awanto’s plaat Pregnant uitbracht.

Videos by VICE

De tracklist ziet er als volgt uit:

Azrael (met Darling)

Positive Negative

This Is When We Met

Hooli Goose

Why Don’t You

Ride The Dragon

Thick (met Dexter)

Happy Bird

Gargamelancholia