Een greep uit de allerbeste foto’s van Awol Erizku

De naam Awol Erizku was de afgelopen dagen overal te lezen, en dat is ook niet zo gek. Hij is namelijk de fotograaf van de meest gelikete instagramfoto aller tijden: het nu al iconische beeld van een gesluierde Beyoncé, die met haar zwangere buik (van een tweeling!) voor een bloemenkrans poseert.

De foto ging niet alleen viral maar was ook belangrijk — zowel vanwege de schoonheid ervan als de zeldzame universele lof die het kreeg — en het is geen verrassing dat-ie werd gemaakt door Awol. VICE werkt al jaren met de jonge fotograaf, en we dachten natuurlijk altijd al dat hij bestemd was voor grootse dingen. De foto’s van Beyoncé op haar Instagram en website zijn slechts het topje van de ijsberg.

Awol gebruikt alle mogelijke middelen om zijn visie op schoonheid de wereld in te slingeren, van objecten en korte films tot schilderijen en mixtapes. Hieronder vind je een paar van onze favoriete foto’s door Awol Erizku, die in ons magazine en op onze sites zijn verschenen.

