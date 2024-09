Hé wat leuk! Kim Kardashian West heeft een playlist van haar favoriete Kanye-nummers gemaakt

Beeld via Twitter

Blijkbaar is niemand minder dan Kim de grootste fan van Kanye. Om de start van de Saint Pablo-tour te vieren, heeft Kim een playlist gemaakt van haar favoriete liedjes van haar geliefde.

De lijst begint met Ham, wat waarschijnlijk betekent dat ze dit liedje gebruikt om wakker mee te worden. Dat lijkt ons nogal intens. Verder is ze enige persoon die nog wist dat dit liedje bestond. Bound 2 en Only One staan erop voor de emotionele momentjes, en maar liefst vier liedjes van 808s and Heartbreak. Awesome, de openhartige en cheesy ode aan Kim staat niet in de lijst, evenals White Dress, van de soundtrack van Man with the Iron Fists. Heeft iemand die film gezien? Waarom staat deze playlist op Spotify en niet op Tidal? Dit zijn allemaal legitieme vragen, omdat dit niet zomaar een lijstje is, maar een playlist van Kim Kardashian.



Luister hieronder naar My Fave Kanye Songs van Kim.