Ayla Spaans maakt een leuke stomme film over hoe verwarrend liefde is

Naast dat we met VICE zelf dag in dag uit artikelen, video’s en wat al niet meer maken, helpen we ook graag jonge turbotalenten in de rest van de wereld met het maken van verhalen. Daarom doen we dit jaar mee aan De Ontmoeting – een project waarbij jonge makers geholpen worden met het maken van hun eerste echte films. Verschillende creatieve partijen, waaronder dus VICE, doen mee met het project, en hebben eind vorig jaar uit tientallen pitches hun favoriet gekozen.

Wij kozen uit een berg inzendingen voor de korte film Tenacity. De bedenker van het project, Ayla Spaans, krijgt vijfduizend euro om de film te realiseren. De voorwaarde is dat zij zelf de resterende vijfduizend euro moet crowdfunden.

Ayla studeerde twee jaar geleden af aan de Hogeschool van de Kunsten. Op dit moment werkt ze bij reclamebureau Boomerang als conceptontwikkelaar en regisseur. Hieronder zie je de trailer van haar nog te maken film, lees daaronder een interviewtje met haar.

https://vimeo.com/309772434

VICE: Hey Ayla, waar gaat je film Tenacity over?

Ayla Spaans: Lila, de hoofdpersoon van de korte film, gaat overdag naar een feest, waar ze wordt overrompeld door alle emoties en prikkels. Wanneer ze Luca ontmoet worden ze verliefd en gaan ze op avontuur. In het huis waar het zich afspeelt staat elke kamer voor een nieuwe fase van de relatie. In het begin lijkt alles perfect; de avond begint heel kleurrijk. Later wordt alles steeds verwarrender; ze raken elkaar kwijt en de liefde blijkt een illusie te zijn.

Het wordt een geheel non-verbale film. Voor de taal van liefde heb je geen woorden nodig, toch? Kleuren, geluiden, aanrakingen en gezichtsuitdrukkingen zeggen veel meer. Tijdens je verliefdheid staan je zintuigen heel sterk: het voelt bijna alsof je geuren kunt horen en kleuren kunt proeven.

Gaat de film over jouw eigen liefdesleven?

Nou, ik denk het eigenlijk wel. Ik had een relatie en in het begin was het geweldig; ik zat vol energie, was avontuurlijk en stond overal voor open. Maar op een gegeven moment voelde het alsof mijn zintuigen wegvielen. Op dat moment zat ik in een relatie van vier jaar. Ik was niet langer de Ayla die ik aan het begin van mijn relatie was. Ik voelde me ineens apathisch, ging vlak door het leven. Toen schreef ik het verhaal, en pas later merkte ik dat het over mijn eigen ervaringen ging.

Begrijp me niet verkeerd, liefde is iets moois, maar op een gegeven moment kan een relatie ophouden. Niet per se omdat er iets slechts gebeurt, maar soms groei je nou eenmaal uit elkaar, of leef je om elkaar heen. Soms klamp je je dan nog lang vast aan een soort ideaalbeeld van liefde, maar uiteindelijk werkt dat niet. Liefde is voor mij een aanvulling. Iemand die je in je leven aanvult, maar die je niet per se nodig hebt om je goed te voelen. Om de boodschap beter over te brengen, besloot ik een korte film te maken over mijn verhaal.

Valt er iets te leren van je film?

Misschien dat een voorbije relatie ook waardevol kan zijn. Je hebt zoveel leuke dingen meegemaakt, waarom zou je doen alsof dat nooit is gebeurd? Alsof die persoon nooit heeft bestaan? Ik zie liefde meer als een ervaring. Je moet die ervaring ooit meemaken. Van elke relatie kun je iets leren. Mijn film is ook een soort acceptatie om mezelf, en anderen, ermee te leren kunnen leven. Het is een levensles die je meeneemt naar je nieuwe relaties.”

Kunnen we meer films van je verwachten?

Ja, na Tenacity ben ik zeker van plan om meer films te maken. Ze moeten wel gaan over iets waar ik mezelf in kan vinden. Mijn eigen leven is namelijk mijn grootste inspiratiebron en ik weet natuurlijk nog niet wat het leven me zal brengen.”



Help Ayla met haar project door wat van je centen te storten. Er is al meer dan de helft opgehaald, dus het gaat de goede kant op. Community!