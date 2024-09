Azealia Banks heeft zich het afgelopen jaar niet echt populair gemaakt met haar twitter-tirades en woordenwisselingen, maar diep van binnen wisten we dat ze het met slechts één nieuwe track weer goed kon maken. Die track is er nu. Met The Big Big Beat is Banks weer terug op de plek waar ze het beste gedijt: groovende hiphouse. Luister hieronder naar het liedje.