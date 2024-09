Azealia vs Azalea: de verrotte beef die maar niet stopt krijgt een staartje met deze disstrack

Niets krijgt je op een midweekse dag zo opgehitst als een oude beef die een nieuw hoofdstuk krijgt. En je kan altijd rekenen op twee van de meest onsubtiele zielen in de muziekwereld – Iggy Azalea en Azealia Banks – om een ton olie op het contentvuur te gooien. De ruzie tussen de twee duurt al een paar jaar, hij is waarschijnlijk al een stuk ouder dan sommige van jullie, en het zou ons niet verbazen als-ie terug zou gaan tot het begin der tijden. Voor de beefs tussen Drake en Meek Mill, Nicki en Taylor, Coldplay en Bring Me The Horizon, was het Azalea vs. Azealia die de wereld in spanning hield. En nu is er meer. Er is altijd meer.

In een interview met de Canadese ELLE liet Iggy Azalea al haar demonen los. “Als ik kon, zou ik 2015 uit mijn geheugen wissen, zoals in Men in Black,” zegt ze terwijl ze vertelt hoe veel spijt ze heeft van haar ruzie met Azealia Banks en pizzaketen Papa John’s. “Ik denk dat het allemaal met het hele Azealia Banks-ding is begonnen… We mogen elkaar niet op een persoonlijk level en dat is al enkele jaren zo, nog voor het hele Black Lives Matter incident,” gaat ze door. “Dus toen ik haar afkraakte, dacht iedereen dat ik Black Lives Matter afkraakte, maar dat was niet mijn bedoeling. Ik ging achter Azealia aan omwille van persoonlijke shit.”

Videos by VICE

Voor de duidelijkheid, mocht je haar verkeerd begrepen hebben, sloot ze af met: “Ik haat Azealia Banks nog steeds.”

Natuurlijk is Banks niet het soort persoon dat het aan zich voorbij laat gaan dus begon ze terug te slaan in een reeks tweets.

No one is talking about u so u choose to mention me…. Wrong move hoe. — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) March 2, 2016

Mentioning me is the only thing that will get you attention. Because ur music and nose job are trash — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) March 2, 2016

I’m about to take my pettiness to a whole new level. — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) — AZEALIABANKS (@AZEALIABANKS) March 2, 2016

En als kers op de taart dropte ze een nieuw nummer met dezelfde Tony Igy-sample die Iggy Azalea gebruikte in My World.

Het nummer kreeg de titel Used To Being Alone en voor een disstrack is het behoorlijk subtiel. Het gaat over een oude liefde en het is meer een emotioneel dansnummer waarin Banks zich op nieuw terrein begeeft en haar stem flext. Maar alleen al het kapen van Iggy’s sample stuurt de beef naar een heel nieuw level. Hopelijk één waar-ie niet langer bestaat.

Beluister hieronder