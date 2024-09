Babyhoofdjes in kauwgompakjes zijn schattig en luguber tegelijk

Overdag werkt ze als grafisch ontwerper maar in haar vrije uurtjes werkt ze aan haar lugubere sculpturen van baby’s. Qixuan Lim komt uit Singapore en woont in Eindhoven. Ze maakt niet alleen miniatuurversie van de hoofden van slapende baby’s, maar ook sculpturen van hun torso, het hart – en voegt hier al dan niet tanden aan toe – of ze propt de slapende hoofdjes in een kauwgompakje.

Lim begon vijf jaar geleden met de sculpturen. Pann Lim, een gerespecteerd figuur uit de creatieve sector van Singapore, was toen haar mentor. “Ik had op dat moment nog geen sculpturen gemaakt, maar ik was gefascineerd door morbide rariteiten en sciencefiction,” vertelt Lim. “En ik wilde iemand imponeren waar ik veel respect voor heb, waardoor mijn persoonlijke fascinatie verder werd aangewakkerd. Na het maken van mijn eerste sculptuur, was ik om en wilde ik alleen maar meer maken.”

Het maken van de kleine sculpturen geeft Lim een adempauze van haar andere werk. Ook al heeft ze veel vrijheid in haar werk als ontwerper, is het maken van de figuren veel spontaner en vele malen leuker. Ze fixeert zich op babyhoofdjes en andere lichaamsdelen omdat ze altijd al neigde naar dingen die luguber en schattig tegelijk zijn. “Ik denk dat ik de babyhoofden zo aantrekkelijk vind omdat ze een bepaalde kwetsbaarheid hebben, maar tegelijkertijd ook morbide en onbehagelijk zijn,” vertelt Lim.



Lim werkt met klei en probeert door verschillende laagjes de menselijke huid en het vlees zo goed mogelijk na te bootsen. Ze kiest voor een mix aan kleuren, maar met name beige en rood komen veel terug. Lim is op dit moment bezig om haar werk tentoon te stellen. “In vergelijking met andere kunstenaars ben ik misschien wat verlegen. Ik neem niet gauw het initiatief om galeries aan te schrijven, daarom ben ik zo blij met Instagram,” vertelt Lim.



Ga naar de Instagram van Qixuan Lim voor meer van haar sculpturen.