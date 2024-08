Baby’s bewijzen dat je angst voor spinnen en slangen totaal rationeel is

Je vermoedde misschien al zoiets, maar die domme, verlammende angst die je hebt voor slangen en spinnen, ligt niet aan jou. Het is instinctief.

Wetenschappers hebben nu het bewijs gevonden waaruit blijkt dat mensen evolutionair een diepgewortelde angst voor slangen en spinnen hebben. Die theorie bestond al jaren, maar uit een nieuwe onderzoek blijkt dat die angst al bestaat bij baby’s van zes maanden oud, die nog geen begrip hebben van de mogelijke gevaren van die dieren.

Het onderzoek was een samenwerking van onderzoekers uit Oostenrijk, Duitsland en Zweden. In totaal 48 baby’s uit het Zweedse Uppsala kregen foto’s van spinnen en bloemen te zien, of vissen en slangen. Hun stresslevels werden gemeten met een infraroodcamera aan de hand van de verwijding van hun pupillen. De onderzoekers ontdekten dat de pupillen een klein beetje verwijdden bij het zien van bloemen of vissen, maar enorm veel groter werden als ze naar spinnen of slangen keken.

Professor Stefanie Hoehl, neurowetenschapper aan de universiteit van Wenen, legt uit waarom verwijde pupillen zo belangrijk zijn. “Als het licht niet verandert is de verandering van de grootte van de pupil een belangrijke indicator voor activiteit van het noradrenergische systeem in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor stressreacties,” vertelde ze aan Science Daily. “Zelfs heel jonge baby’s lijken gestresst te raken bij het zien van dit soort dieren.”

Waarom worden baby’s dan zo bang van slangen en spinnen? Het antwoord ligt waarschijnlijk in de evolutie. Hoehl merkt op dat onze voorvaderen miljoenen jaren tussen de slangen en spinnen leefden, lang genoeg om het menselijk brein zo te ontwikkelen dat het een diepgewortelde reactie op zulke dieren geeft. “We nemen aan dat de reden voor deze reactie bij het zien van spinnen en slangen te maken heeft met het samenleven van deze dieren met mensen over een periode van 40 tot 60 miljoen jaar,” zegt ze.



Andere onderzoeken concludeerden dat andere, even gevaarlijke dieren, zulke reacties niet uitlokken. Dieren als beren en neushoorns worden door het menselijk brein niet op een zelfde manier als een gevaar gezien, waarschijnlijk omdat we nog niet zo lang met die dieren samenleven. Hoehl legt uit dat de meeste van dit soort dieren 40 miljoen jaar geleden nog niet leefden.

Waarschijnlijk is 1 tot 5 procent van de mensen klinisch bang voor slangen of spinnen, terwijl ongeveer een derde van de mensen aangeeft een “sterke afkeer” van die dieren te hebben. Die angst ligt dus diep in onze evolutionaire aard, blijkt nu. Je bent dus geen mietje, je hebt gewoon een goed instinct.