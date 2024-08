Badboy Jeroen Lumu wacht op zijn laatste kans als profvoetballer

In een rijtjeswoning in Breda zit Jeroen Lumu (23) zijn tijd weg te tellen totdat hij een verlossend telefoontje krijgt van zijn zaakwaarnemer. De aanvaller heeft een aantal mooie titels op zijn naam staan. Zo was hij de jongste debutant en doelpuntenmaker ooit bij Willem II en Europees kampioen met Oranje onder 17.

Op zestienjarige leeftijd stond hij naast spelers als Memphis Depay, Karim Rekik en Tonny Vilhena op het veld. Veel spelers uit die selectie braken door, maar Lumu verdween uit beeld. Hij werd ongewild globetrotter en speelde al voor zeven verschillende clubs in Nederland, Bulgarije, Oostenrijk, Turkije en India. Totdat in maart zijn contract afliep bij Delhi Dynamos. VICE Sports sprak hem in Breda over zijn aankomende transfer, twijfels om te stoppen en problemen met clubs.

VICE Sports: Ha Jeroen, je zit nu transfervrij thuis. Heb je aanbiedingen van clubs op zak?

Jeroen Lumu: Waarschijnlijk ga ik naar Spanje toe. Er is nog niks getekend, maar dat komt wel goed. Het is bijna rond. Het gaat om een club uit het tweede niveau. Ik ben allang blij als ik in Spanje kan spelen. Als je daar eenmaal bent, dan gaan alle deuren open. Het is mijn droombestemming. Ik wilde nergens anders naartoe.

Waarom wilde je alleen naar Spanje?

Ik zou heel graag ook in Nederland spelen. Maar de clubs durven het hier allemaal niet aan met mij. Remco Oversier, technisch directeur van NEC, heeft me gebeld. Hij wilde dat ik mezelf daar zou laten zien door een weekje mee te trainen. Maar ik ga mijn tijd daar niet aan verdoen, want ik weet gewoon dat ik het aankan. Ik wil gewoon gelijk tekenen. Het moet nu snel gaan met mij. Ik voel me op dit moment helemaal geen voetballer. Ik voel me gewoon een normale jongen.

Snap je niet dat clubs zo denken over jou?

Ja, dat snap ik zeker wel. Ze willen niet per se kijken of ik kan voetballen, maar hoe ik me gedraag. Ik heb gezegd dat ze me op m’n woord kunnen vertrouwen. Ik heb nu al zoveel verpest in mijn carrière, ik ga dat nu echt niet nog eens doen. Want dan is het écht klaar.

Hoe komt het dan dat het telkens fout gaat?

Elke keer als ik zie hoeveel clubs ik al gehad heb, dan denk ik: shit. Het ligt vooral aan mezelf, maar ook aan sommige clubs waar ik heb gespeeld. Die kwamen afspraken niet na en dan ging ik ook gewoon liggen kloten. Ik kwam bijvoorbeeld niet trainen, ging feestjes pakken, dat soort dingen. Dan ging het weer fout en was het weer een verspild jaar.

Je zat in 2014 een maand bij Heerenveen en moest toen al vertrekken. Er was “een verschil van inzicht over de wijze waarop het vak van profvoetballer moet worden ingevuld”, zei Heerenveen destijds. Wat bedoelden ze daarmee?

Ze kwamen afspraken niet na. Dingen die ook bij andere clubs aan de hand waren. Auto en huis moest ik zelf regelen, terwijl we wel hadden afgesproken dat ik die zou krijgen. Maar ik heb zelf zeker ook dingen gedaan die niet goed waren. Ik wil niet alleen de schuld in de schoenen van zo’n club schuiven. Ik had geen discipline. Ik ging liever feestjes pakken. Nu heb ik meer discipline dan toen. Ook in Oostenrijk kwamen ze afspraken niet na, trouwens. Frenk Schinkels was technisch directeur bij die club, Sankt Pölten. Die beloofde me van alles, maar leverde niet. Dus ja, dat was ook gewoon een kutclub. Toen heb ik gewoon gezegd dat ik weg wilde.

Vervolgens ben je een half jaartje naar Turkije gegaan, naar Samsunspor. Wat ging daar mis?

Ja, hetzelfde verhaal. Ze vertelden ook voordat ik tekende dat ze een auto voor me hadden geregeld en dat er een huisje klaarstond. Maar uiteindelijk heb ik daar maandenlang op gewacht. Ik wil gewoon voetballen en geld verdienen. Ik wil niet meer allerlei ellende eromheen. Dingen als het regelen van een auto en een huis, daar ga je in je hoofd ook een beetje kapot van. Dat zijn zaken die een voetballer niet zelf zou moeten doen, vind ik. En ik wacht nog steeds op geld van Samsunspor. Dan hebben we het over een paar maandsalarissen, geld waarvan je gewoon kan leven. En dan verwachten ze wel van jou dat je alles op alles zet? Daar heb ik dus ook gewoon lopen kloten en ben ik weggegaan. Afgelopen seizoen zijn ze gedegradeerd. Daar voel ik me dan ook gewoon lekker bij.

Wat bedoel je met “lopen kloten”?

Gewoon, dan kwam ik niet opdagen bij de training. Ik deed op het veld ook niet meer zo mijn best.

Waarom ging je daarna naar Delhi Dynamos?

Ik ging niet naar India omdat ik daar zo graag wilde voetballen, maar om het vervolg dat eraan vastzat. Mijn zaakwaarnemer, Gunther Francisco Pots, is ook actief bij de Spaanse club waar ik nu waarschijnlijk naartoe ga. Gunther zei tegen me: “Ik geloof nog steeds in jou. Als je in India gaat voetballen, dan kan ik je straks verder brengen in Spanje. ” Dus toen ben ik naar India gegaan, wetende dat ik later naar Spanje zou kunnen vertrekken.

Welke rol heeft je directe omgeving gespeeld in je carrière?

Naar mijn vriendin luister ik niet, haha. Daarnaast kom ik ook niet uit een gezin dat me bij mijn voetbalcarrière kan helpen. Vrienden heb ik niet. Die hebben altijd een slechte invloed op me gehad. Als ik me dan wilde focussen op de volgende wedstrijd, vroegen ze of ik toch meeging een drankje doen. Daar ben ik te gevoelig voor, dan ging ik tóch met ze mee. Ik wil nu gewoon een comeback maken en iedereen zijn mond snoeren. Daar is het wel tijd voor.

Hoe ga je dat doen?

Gewoon door stil te zijn en te voetballen. Dat is het beste. Nu krijg ik wéér een grote kans en die moet ik wel echt gaan pakken. Anders kan ik bij de Albert Heijn gaan werken.

Heb je erover nagedacht wat je gaat doen als je geen nieuwe club vindt?

Ja, heel vaak. Want ik heb al vier maanden vakantie. Dan spoken er allemaal dingen door mijn hoofd. Dingen die ik moet gaan doen als ik geen nieuwe club vind. En het is nog steeds niet officieel dat ik naar Spanje ga, dus ik denk nog steeds: wat moet ik dan gaan doen? Als het niet doorgaat, word ik wel rapper of zo.

Rapper, ja?

Ja, wat moet ik anders doen? Ik heb geen diploma’s, niks. Toen ik bij Willem II zat was ik zestien en zat ik gewoon op school, maar toen moest ik van de club kiezen of ik me volledig ging focussen op voetbal of op school. Toen heb ik natuurlijk voor voetbal gekozen. Daar heb ik geen spijt van. Toen was het een goede keuze. Ik had ook bij Liverpool kunnen spelen. Daar hadden ze in januari 2013 een zesjarig contract voor me klaarliggen. Toen ben ik genaaid door het management dat ik toen had. Anders zat ik nu misschien nog steeds bij Liverpool.

Waarom ging die deal niet door?

Ik kreeg later via mijn toenmalig management Essel Sports te horen dat ze meer commissiegeld wilden. “Of jullie geven mij meer commissiegeld of de deal gaat niet door,” zei mijn agent. Toen heeft Liverpool het afgeblazen. Ik heb de directie van de club zelf nog aan de telefoon gehad. “Kom je hierheen? We willen je echt graag hebben,” zeiden ze. Toen ben ik meteen weggegaan bij dat management.

Hoeveel zaakwaarnemers heb je eigenlijk gehad?

Vijf of zo. Allemaal heb ik ze in vertrouwen genomen. Dan kwamen ze met mooie praatjes en zo, en dan word je van alle kanten genaaid. En dan vinden zij het gek dat ik zo gek ga doen.

Vroeger was je rechts- of linksbuiten. Tegenwoordig bijna altijd linksback. Waar ga je in Spanje spelen?

Ik hoop zelf als linksback, want ik wil een paar aanvallers tegenkomen die ik nog even moet aanpakken. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn een paar aanvallers die ik ken uit eerdere jaren van mijn carrière, die alleen maar een beetje stoer doen tegen mij. Ik zit nu in een dal. En dan doen ze alsof ik niet meer kan voetballen. Ik zeg je eerlijk, ik heb niet eens een training nodig om te laten zien dat ik kan voetballen. Ik weet dat ik het kan.

Je was aanvaller, voelt het dan niet als een degradatie als je linksback wordt?

Nee, totaal niet. Ook omdat het gewoon een mooie en fijne positie is, hoor. Ik kan er goed uit de voeten. Aanvallen vind ik ook nog steeds leuk. Maar ik hou niet van scoren.

Wat zeg je nou?

Haha, ik hou echt niet van scoren. Ik geef liever een assist dan dat ik ‘m zelf maak.

Wat is er dan zo erg aan scoren?

Vind ik moeilijk om uit te leggen. Ik denk dat het komt doordat het nooit echt is gelukt om veel te scoren. Bij geen enkele club. Ik kan die bal er wel inleggen als ik een-op-een sta met de keeper. Maar het maakt me niet zoveel uit als-ie er niet ingaat. Daarom is het misschien ook maar beter dat ik linksback ga spelen.

Heb je er weleens aan gedacht om te stoppen?

Ja, daar heb ik serieus over nagedacht. Niet zo lang geleden nog, toen ik uit India kwam. Ik vond voetbal helemaal niet meer leuk. Zelfs op FIFA lukte het niet meer. Ik heb dat spel toen zelfs kapot gemaakt. Ik vroeg me echt af wat er nou aan de hand was. Maar ik werd bang voor wat ik dan zou moeten gaan doen in mijn leven. Ik kan dus eigenlijk beter blijven voetballen.

Met tegenzin.

Ja, de laatste jaren ben ik weleens met tegenzin doorgegaan met voetballen. Er was altijd wel iets. In Bulgarije, Oostenrijk, Turkije, overal. Alleen bij Dordrecht heb ik echt een lekkere eerste helft van het seizoen meegemaakt. Daardoor ben ik toen ook naar Oostenrijk gegaan, en eigenlijk had ik bij Dordrecht moeten blijven. Maar dat is allemaal achteraf. Van die keuze heb ik wel echt spijt, zoals ik ook spijt heb dat ik van Willem II te vroeg naar Ludogorets in Bulgarije ben gegaan. Dat was ook niet slim van me. Als ik me nu gewoon ga concentreren op voetballen en mijn discipline, dan kan ik zomaar de middenmoot of de top van de Primera División halen.

Barcelona of Madrid als eindstation?

Haha, Barcelona is altijd mijn droomclub geweest. Maar dat is al te hoog gegrepen. Eerlijk, ik zou niet onder doen voor Jordi Alba, als ik gewoon gefocust ben.

Nu al?

Nu nog niet, maar over een paar jaar.

Gaat je vriendin ook met je mee naar Spanje?

Ze wil wel graag mee haha, maar ze heeft ook een kledingwinkeltje hier in Breda.

Daar kun je dus ook altijd nog gaan werken.

Nee, daar ga ik echt niet werken haha.

Ik zie dat je hier nog een shirt van Samsunspor hebt liggen.

Die mag je hebben als je wilt.

Echt? Waarom?

Ik wil niet meer herinnerd worden aan die club en die tijd. Dat ligt achter me. Echt, serieus. Neem het alsjeblieft mee.

Oh, nou, dankjewel!

