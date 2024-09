Bakken make-up en een pruik hier daar en tijdens het grootste dragball van Nederland

Je zou best kunnen stellen dat veel mensen zich tegenwoordig best saai uitdossen, als ze de pleinen en de straten op gaan om te clubben. Wat dat betreft kon je afgelopen zaterdagavond je lol op, want in Paradiso was voor de derde keer de dragwedstrijd Superball georganiseerd, waar nauwelijks een saai uitziend mens te vinden was. Er werd tussen drags, queers, freaks en alles daartussen in gestreden om de titel ‘Superball House of the Year’. Raymond van Mil trok met zijn camera door het publiek om de fraaiste exemplaren op de kiek te zetten.