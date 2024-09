Bandcamp doneert vrijdag de gehele opbrengst aan burgerrechtenorganisatie ACLU

Bandcamp zal vrijdag de gehele opbrengst uit hun online muziekverkoop doneren aan American Civil Liberties Union (ACLU), de burgerrechtenorganisatie die momenteel gedupeerden van Trumps inreisverbod bijstaat met juridische hulp. Bandcamp volgt daarmee een aantal soortgelijke initiatieven in de muziekwereld op. Zo beloven Grimes en Sia ook een aanzienlijk bedrag te doneren aan CAIR en ACLU na de aankondiging van Trumps controversiële reisverbod.

Ethan Diamond, oprichter en baas van Bandcamp, gaf in een blogpost uitleg over de actie en waarom het bedrijf tegen het bevel is om immigranten en vluchtelingen van zeven overwegend Islamitische landen toegang tot de VS te ontzeggen. “Het is een cynische poging om verdeeldheid te zaaien onder het Amerikaanse volk en het gaat rechtstreeks in tegen de principes van een land waar het recht van religieuze vrijheid in de grondwet staat”, zei hij.

Eerder deze week bracht de Iraans-Nederlandse Sevdaliza het nummer Bebin uit, als protest tegen het inreisverbod. Ook zij zegt alle opbrengsten te doneren aan organisaties die strijden tegen ongelijkheid. “In de liefde is er geen plek voor racisme of onverdraagzaamheid”, vertelde ze in een begeleidende tekst.

Dit weekend tweette de Duits-Russische producer Zedd, die in 2014 een grammy won met zijn nummer Clarity, over zijn idee om een benefietshow te organiseren waar hij, Macklemore en Camila Cabello optreden op een benefietavond voor ACLU. Hij roept andere artiesten op mee te doen.