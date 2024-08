Een bankbediende die een half miljoen stal en haar gezicht veranderde is opgepakt

Een vrouw uit zuidoost-China wist er in 1997 met bijna 550.000 euro vandoor te gaan door een fout in het systeem van de bank waar ze werkte. Ze onderging plastische chirurgie en vluchtte naar een andere provincie waar ze met een nieuwe identiteit een nieuw leven begon.

Maar na 25 jaar, waarin ze een succesvolle ondernemer is geworden met een nieuwe man en dochter, is haar fraudulente verleden eindelijk aan het licht gekomen.

Videos by VICE

De voormalige bankmedewerker, door de overheid met het pseudoniem Chen Yile geïdentificeerd, werd aangeklaagd voor corruptie en fraude nadat ze in december werd gearresteerd, liet de aanklager in de stad Yueqing in een WeChat-post weten.

Chen bekende al haar misdaden en liet weten spijt te hebben toen ze werd aangehouden, aldus de aanklager.

In 1997 ontdekte de destijds 26-jarige baliemedewerker bij het Yueqing City-filiaal van China Construction Bank – een van de grootste banken van het land – per toeval een fout in het systeem, waardoor ze ongezien het geldbedrag in een account kon aanpassen en dit geld kon opnemen.

Ze wachtte af tot ze iets over een personeelstekort bij een van de nabije filialen van de bank hoorde, waarvan ze wist dat deze in het weekend gesloten zou zijn. Ze gaf zich toen als vrijwilliger op om daarheen overgeplaatst te worden.

Op 12 april 1997, een zaterdag, bracht Chen haar plan op gang. Ze sloop de verlaten bank binnen en voerde nieuwe aantallen in bij haar bankrekeningen, zodat er overal tienduizenden euro’s bijkwamen – in totaal haalde ze 5.66 miljoen yuan binnen (771.000 euro).

Vervolgens ging Chen met een koffer naar het stadsdistrict en nam ze bij een aantal bankfilialen in totaal 3.98 miljoen yuan (542.000 euro) aan contant geld op. Ze klopte ook aan bij een kliniek die cosmetische procedures aanbood en ging onder het mes. Welke procedures ze heeft ondergaan is onbekend.

Met een stapel biljetten op zak keerde Chen diezelfde dag nog terug naar haar ouders’ huis om het geld te verstoppen. In totaal verstopte ze 1.43 miljoen yuan (194.000 euro) op verschillende plekken in het huis, waaronder een afvallig toilet buiten het huis.

In de vroege uurtjes van de ochtend reisde Chen zuidwaarts met de rest van het geld en kwam ze aan bij een bank in de naburige provincie Fujian. Daar stortte ze 2.1 miljoen yuan (286.000 euro) op nieuwe rekeningen die ze met haar drie broers en zussen deelde.

Ze ging drie dagen later in het geheim weer naar haar ouders’ huis, liet aan haar familie weten waar ze het geld had verstopt en liet vier spaarbankboekjes achter zodat haar familie nog meer geld kon opnemen. Ze negeerde het advies van haar vader om zichzelf aan de politie over te geven.

Nadat Chen was vertrokken gaf haar vader haar aan bij de autoriteiten en overhandigde hij de spaarbankboekjes en het geld aan de politie, aldus de lokale justitie. Hoewel er pogingen werden gedaan om haar voor het gerecht te brengen kon de technologie van die tijd Chen niet bijhouden, en ze verdween van de ene op de andere dag.

Chen was in werkelijkheid onderweg naar Shanghai, met slechts 400.000 yuan (54.000 euro) op zak. Nadat ze met behulp van een tussenpersoon een nieuwe identiteitskaart had bemachtigd nam ze een nieuwe identiteit aan als Jiang, en stond ze geregistreerd in de provincie Guizhou in zuidwestelijk China – 1700 kilometer van haar echte geboorteplaats in Yueqing City. Maar haar eindstop was de kustprovincie Guangdong in zuidoostelijk China, waar ze een nieuw leven zou beginnen.

In de 25 jaar die daarop volgden werd Jiang een succesvolle ondernemer en stichtte ze een bedrijf voor schoonmaakspullen. Ze hertrouwde en kreeg een dochter, nadat ze haar eerste echtgenoot had geghost na haar diefstal in 1997. Haar nieuwe familie zou geen idee hebben gehad over haar fraudulente verleden tot ze in december 2022 werd aangehouden. Ze wordt nu aangeklaagd voor corruptie, identiteitsfraude en hertrouwen zonder haar vorige huwelijk te hebben beëindigd.

“Onze rechercheurs hebben de missie om Chen te arresteren in die 25 jaar nooit opgegeven,” zei de volksautoriteit Yueqing in hun post, eraan toevoegend dat het met andere overheidsdepartementen samenwerkte om haar systematisch op te sporen – hoewel niet duidelijk werd gemaakt hoe ze dat hadden gedaan.

Het is onduidelijk of het gebrek dat Chen in staat stelde om lappen geld op te nemen al is gefixt, maar in 2014 verloren 42 cliënten van een bank in Hangzhou een gecombineerd bedrag van 95 miljoen yuan (12.9 miljoen euro) nadat een bankmedewerker geld uit hun rekeningen overboekte. In 2020 ontdekte een vrouw in de provincie Henan dat meer dan een miljoen yuan (136.000 euro), een bedrag waar ze meer dan tien jaar voor had gespaard, uit haar bankrekening van de China Construction Bank was verdwenen. Bankmedewerkers hadden haar geld gestolen om mee te gokken en te investeren, waarbij ze zelfs voor 130.000 yuan (17500 euro) in de schuld raakten.

Voor het grootste deel heeft Chens bizarre ontsnapping aan de autoriteiten vooral voor verwondering op het internet gezorgd; veel social media-gebruikers zijn onder de indruk van haar vindingrijkheid.

“Even los van het feit dat dit crimineel is, is dit het script voor hoe een vrouwelijke protagonist haar leven veranderde,” zei een Weibo-gebruiker in een comment.

“Op je 26ste zo moedig zijn, voor al je broers en zussen zorgen, en uiteindelijk een succesvol bedrijf beginnen… wat een talent.”



Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE World News.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.