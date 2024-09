De video voor ‘Fuck With Myself’ van Banks is net zo glibberig als olie op latex

Banks heeft altijd al goede clips gehad. Denk bijvoorbeeld aan haar eerste video voor This Is What It Feels Like die we in 2013 plaatsten. De visuals voor haar gloednieuwe track Fuck With Myself is een mooie aanvulling op haar oeuvre.

Ten eerste bevat het enge, lenige danseressen met bleke maillots en maskers.

Videos by VICE

Ten tweede is er een scene met een halfnaakt wassen beeld met een kaal hoofd dat bijzonder veel op Banks zelf lijkt.

Ten slotte is ze in de clip veel bezig met het strelen, snuffelen, likken en uitschelden van haar kale, naakte dubbelganger van was. Haar stem wikkelt zich langzaam om de muziek als een python die zijn prooi wurgt. Ondertussen kronkelt ze rond en fluistert ze verleidelijk: “I fuck with myself more then anybody else.”

Dit nummer zou je kunnen toevoegen aan het pantheon van ‘hou van jezelf’-anthems, maar het is alles behalve een motiverende banger. Fuck With Myself is net zo glibberig als olie op latex en even prikkelend als midden in de nacht wakker worden om seks te hebben met iemand waar je zelfs slapend je handen niet van af kunt houden.