BANKS keerde onlangs terug met haar tweede album The Altar, en in deze nieuwe aflevering van Q&As w/ KTB ging Noisey redactrice Kim Taylor Bennett langs bij de zangeres in L.A. om te praten over depressie, intimiteit en de zeer bijzondere band die ze met haar fans heeft. Er zijn bij dit interview een paar tranen weggepinkt. Bekijk de video hieronder.