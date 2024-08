De laatste uurtjes van BAR

Afscheid nemen bestaat niet, beweert Marco Borsato. Dat het een stuk complexer ligt bewezen de hondstrouwe bezoekers van BAR dit weekend. Zij gingen tijdens een rave van zestig uur nog één keer feesten in de Rotterdamse club. Een plek vaarwel zeggen die zes-en-een-half jaar je thuis is geweest is, is meer dan de deuren sluiten en de lucht van verschraald bier achter je laten. Elk nummer dat in de laatste uurtjes wordt gespeeld telt. Elke druppel die nog uit de tap komt, verzacht de pijn van het naderende einde. Elke blik die je uitwisselt met een ander paar grote pupillen is betekenisvol. De tranen van de vaste gasten en het personeel vermengden zich maandagochtend met zweet, terwijl David Vunk zijn set verlengde en verlengde. Afscheid nemen is moeilijk, maar het bestaat wel. Het kan zelfs mooi zijn.



Fotograaf Mark Bolk legde de laatste uurtjes van het feest vast.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvicenederland%2Fvideos%2F837722406614869%2F&show_text=0&width=476