Barbecuerook op je huid krijgen is veel schadelijker dan die rook inademen

Als kind van de jaren negentig was ik getuige van het einde van de rookcultuur. Van de ene op de andere dag verdwenen de rookgedeeltes in restaurants. Binnen een paar jaar verdween de geur van peuken ook uit cafés – ooit het toevluchtsoord van nicotineverslaafden. Een groot deel van deze verandering was te wijten aan nieuw onderzoek over de gevaren van meeroken. Het blijkt alleen dat meeroken veel minder gevaarlijk is dan de overheid dacht – tenzij het over die kankerverwekkende rook gaat die je huid absorbeert als je lekker in de weer met een barbecue bent.

Volgens een onderzoek dat vorige week in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Science & Technology werd gepubliceerd, moet elke amateur-grillmaster zich zorgen maken over die rook die uit z’n Weber komt. De rook bevat potentieel kankerverwekkende stoffen die polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) heten. Onze huid kan die vleesrook namelijk absorberen. En dat geldt niet alleen voor de persoon die voor het vlees zorgt, maar ook voor de mensen die niet eens eten wat er van de barbecue komt.

De gevaren van PAK’s in gegrild vlees zijn sinds het einde van de jaren zestig bekend, toen een reeks onderzoeken op labratten een verband aantoonde tussen darm- en maagkanker en het eten van veel gegrild en verschroeid vlees. Ook het potentiële gevaar van het inademen van grillrook is al eerder onderzocht, maar een recent onderzoek, uitgevoerd door Eddy Y. Zeng en zijn collega’s aan de Jinan University in China, toonde als eerste aan hoe de kankerverwekkende stoffen ook kunnen worden geabsorbeerd door de huid.

“De meeste blootstelling aan deze stoffen komt door het dieet van mensen. En inhalatie is onvermijdelijk en gebeurt constant. Dus er is in veel onderzoeken vooral gekeken naar de blootstelling via voeding en inhalatie,” schrijven de onderzoekers. “Maar de gezondheidsrisico’s vanwege de opname van deze dampen door de huid lijken grotendeels over het hoofd te zijn gezien.”

Voor hun onderzoek verdeelden de wetenschappers twintig deelnemers over een aantal groepen. Ze werden daarna bij een barbecue in verschillende mate aan eten en rook blootgesteld. De onderzoekers bepaalden vervolgens het PAK-niveau in de urine van de deelnemers. Zoals verwacht vertoonden degenen die het gegrilde voedsel hadden gegeten de hoogste concentraties schadelijke stoffen in hun plas. Maar de mensen die de kankerverwekkende stoffen via de huid hadden opgenomen stonden op de tweede plek qua PAK-niveau – hoger dus dan de mensen die ze hadden ingeademd.

Op ons spijsverteringsstelsel na is de huid het deel van ons lichaam dat het meeste in contact komt met de buitenwereld. Door onze poriën wordt alles waar de huid mee in aanraking komt geabsorbeerd. Dat is ook de reden waarom de medische gemeenschap – vooral de alternatieve medische gemeenschap – ons al een flinke poos vertelt dat we huidverzorgingsproducten zonder schadelijke chemicaliën moeten gebruiken. Maar het Chinese onderzoek toont aan dat zelfs stoffen in de lucht een bedreiging voor onze huid kunnen zijn. De onderzoekers merkten op dat kleding weliswaar op de korte termijn bescherming tegen rook kan bieden, maar dat de PAK’s snel in kleding kunnen trekken en kleding zo een “aanhoudende blootstellingsbron” wordt. Omkleden is de enige remedie.

Dus als je deze zomer veel tijd gaat doorbrengen met barbecueën, blijf dan heel ver vandaan van degene die verantwoordelijk is voor de grill. Of je kunt je leven zoals Beyoncé leiden en elke tien minuten een andere outfit aantrekken. Als iemand ernaar vraagt, zeg je dat het in naam van de wetenschap doet.

