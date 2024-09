Bartek maakte de clip van ‘Nothing’ toen ze niets te doen hadden

“Hey jongens, zullen we eens een rondje rijden en een paar mensen filmen die hun hond uitlaten?” Zo moet het ongeveer gegaan zijn toen de Amsterdammers van Bartek over hun nieuwe clip Nothing gingen brainstormen. “En dan filmen we het ook nog eens verticaal met onze telefoons zodat de commentsectie volstroomt met woedende reacties!”

In een wereld van politiek geladen videoclips maken de fuzzrockers liever iets geinigs en dat mag ook weleens. “We zijn uiteindelijk gewoon catchy liedjes gaan maken en die hard en snel gaan spelen. De tracks zijn allemaal down-to-earth, witte T-shirtjes en hier en daar een trainingspak. Maar dan wel fucking strak en goed”, vertelden ze ons. Een bandfilosofie kan niet relaxter dan dat. Bekijk de clip hieronder en check ook even de tourdata van Bartek.

20 april – De Spieghel, Groningen

21 april – Fabriekshal, Emmen

22 april – ‘T Beest, Goes

27 april – De Schuit, Katwijk

28 april – 013 ,Tilburg

29 april – ACU, Utrecht

Het debuutalbum van Bartek kwam onlangs uit en die beluister je hieronder.