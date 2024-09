Bas Verwijlen plunderde zijn spaarrekening om te kunnen schermen

Afgelopen zomer kon je in het olympisch dorp Usain Bolt, Neymar of Jimmy Butler tegen het lijf lopen, mannen die minimaal zo’n dertig miljoen euro opstrijken. Per jaar, uiteraard. Schermer Bas Verwijlen liep tussen deze heren rond, al wil dat niet zeggen dat hij net zoveel geld binnenharkt als deze multimiljonairs. Verwijlen moest namelijk zijn eigen spaarrekening plunderen om in 2016 aanwezig te kunnen zijn op de Spelen, allemaal uit liefde voor de sport.

Verwijlen is al sinds zijn geboorte voorbestemd om een topschermer te worden. Zijn opa had één van de eerste schermscholen in Nederland, terwijl zijn vader behalve schermer ook bondscoach van het Nederlands schermteam was. Naar eigen zeggen werd Bas toen hij nog een baby was al meegenomen naar de schermschool. Of dat pedagogisch helemaal verantwoord is, weet ik niet, maar het heeft er wel voor gezorgd dat het schermbloed al sinds jonge leeftijd door Bas zijn aderen stroomt.

