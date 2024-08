Curtis Malone was deze eeuw een belangrijke basketbaltrainer in Washington D.C. Hij kreeg de bijnaam ‘The Godfather of D.C. Basketball’ omdat hij een hoop talenten wist door te laten breken. Maar achter de schermen was Malone met totaal andere zaken bezig: in 2014 werd hij veroordeeld voor zijn rol in de handel van enorme ladingen coke en heroïne. VICE Sports maakte in de VS een profiel van de trainer.