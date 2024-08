Foto’s van de vele basketbalveldjes in voormalig Joegoslavië

De verschillen tussen de voormalige lidstaten van Joegoslavië zitten diep, maar de liefde voor basketbal hebben de gefragmenteerde landen nog altijd gemeen. Servië won bijvoorbeeld zilver op de Olympische Spelen van 2016, en de Kroaat Dario Šarić speelt voor de Minnesota Timberwolves in de NBA. De Balkan blijft een gebied waar veel basketbaltalenten vandaan komen, die zelf opgegroeid zijn met legendes als Vlade Divac, Dražen Petrović en Toni Kukoč.

In de zomer van 2016 speelde ikzelf basketbal in voormalig Joegoslavië, op veldjes van kleine dorpen in Bosnië tot forten van Belgrado. Bekijk hieronder foto’s die ik destijds heb gemaakt van die plekken en de lokale basketballers.

Ljubljana, Slovenië

Banja Luka, Bosnië Herzegovina

Sarajevo, Bosnië Herzegovina

Trebinje, Bosnië Herzegovina

Perast, Montenegro

Rumenka, Servië

Belgrado, Servië

Kalemegdan Park, bij het iconische fort van Belgrado

Novi Sad, Servië

Niš, Servië