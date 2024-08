Basquiat verwerkte stiekem geheime tekeningen in zijn werk met onzichtbare verf

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US .

De schilderijen van de Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat zijn zo gelaagd dat je sommige lagen met het blote oog niet eens kunt zien. Dat geldt althans voor een ongetiteld werk uit 1981, dat conservator Emily Macdonald-Knorth met UV-licht onderzocht om te achterhalen hoe oud het precies was. Zodra ze dat deed, werden er tekeningen zichtbaar die zijn aangebracht met onzichtbare inkt. Het gaat om een aantal neerwaartse pijlen, die uitkomen op plekken die eerst willekeurige open ruimtes tussen de letters leken te zijn.

Videos by VICE

Strikt genomen is het niet zijn eerste werk waarvan bekend is dat hij ultraviolette verf heeft gebruikt – in 2012 ontdekte veilinghuis Sotheby’s dat Basquiat zijn schilderij Orange Sports Figure ermee had gesigneerd – maar dit gaat echt om een inhoudelijke toevoeging aan het schilderij. Volgens Macdonald-Korth is het waarschijnlijk dat hij deze techniek op nog meer werken heeft toegepast. Wat geen gek idee is, als je bedenkt dat Basquiat vaak aan meerdere schilderijen tegelijk werkte. Het spelen met onzichtbare inkt past ook goed bij het feit dat zijn schilderijen vaak een soort visuele puzzels waren; hij verwerkte vaker uitgekraste woorden en door verflagen bedekte afbeeldingen in zijn doeken. “Misschien dat hij gewoon wat met UV-licht aan het spelen was en dacht: dit is cool,” zei MacDonald-Korth tegen Artnet News. “Het sluit echt aan op zijn gewoonte om bepaalde dingen weg te laten.”

De beelden die hij gebruikt lijken in eerste instantie vaak wat willekeurig in het schilderij te zijn verwerkt, maar komen wel degelijk consequent terug in andere werken. Met dit in het achterhoofd stelt MacDonald-Korth dat een van zijn beroemdste schilderijen, Poison Oasis, waarschijnlijk ook onzichtbare tekeningen moet bevatten, aangezien daar óók pijlen in te zien zijn en het eveneens uit 1981 komt. Verder zou iedereen die een werk van hem heeft in principe zo kunnen testen of er ook niet geheime beelden in zitten – mits je thuis nog een UV-lamp hebt liggen, natuurlijk. Nu zijn het slechts nog pijlen, maar wie weet wat er dan nog meer naar boven komt.

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief: http://bit.ly/vicenieuwsbrief