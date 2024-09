We vroegen mensen die een oude veldslag naspelen waarom ze dat eigenlijk doen

Dit weekend was het precies 950 jaar geleden dat in Engeland de Slag bij Hastings werd uitgevochten. Op 14 oktober 1066 werd koning Harold hier in de pan gehakt door de Normandiërs.

Hertog Willem – beter bekend als Willem de Veroveraar – nam het stokje van Harold over, en vormde min of meer het Engeland zoals het er vandaag de dag uitziet. Het Engeland waarin duizenden mensen, in 2016, een maliënkolder aantrekken en hun paard bestijgen, om een eeuwenoude veldslag na te spelen.

Videos by VICE

Nadat een groep reënsceneerders eerder al in de voetsporen van koning Harold was getreden, en zijn veldtocht van Yorkshire naar East Sussex had afgelegd, was Battle Abbey afgelopen weekend het strijdtoneel, waar mannen en vrouwen twee dagen lang tegenover elkaar stonden. We stuurden fotograaf Chris Bethell ernaartoe om de mensen te vragen wat ze er leuk aan vinden om zich te verkleden en elkaar te lijf te gaan met gigantische zwaarden.

“Vandaag speel ik een arme Saksische strijder met een leren harnas en helm. Ik doe nu al vier jaar mee met re-enactments. Het is te gek hoeveel mensen er vandaag zijn, en ook zoveel paarden – de grond begint echt te schudden als die allemaal op je af komen.”

Arno, 31, milieutechnicus uit Frankrijk

“Ik doe dit voor het eerst, kan je dat zien? Ik heb wel al een naam; ik heet geloof ik Torvin. Ik doe mee omdat ik het fijn vind om buiten te zijn – ik vind het niks om de hele dag binnen in een betonnen gebouw te zitten, dus dit is ideaal. Dit voelt als thuis.”

Carol, 59, verkoopassistent uit Engeland

“Vandaag ben ik een dame uit de middenklasse die helpt met koken. Ik heb bij het ontbijt pannenkoeken voor iedereen gemaakt. Ik ben mee gaan doen omdat ik zwaardvechten leuk vind, maar dat doe ik vandaag niet. Er zijn hele strenge veiligheidseisen, en ik heb geen tijd gehad om te trainen.”

Eleanor, 27, geluidsvrouw uit Frankrijk

“Ik speel koning Harold Godwinson, de tweede koning Harold. Hij sneuvelde tijdens de slag bij Hastings, op 14 oktober 1066, toen hij een pijl in zijn oog kreeg. Ik denk dat er in de nabije toekomst dus weleens een pijl op me af zou kunnen komen. Ik ben in deze wereld terechtgekomen omdat een collega van me het ook deed. Ik weet niet eens meer precies waarom ik toen mee ben gaan doen. Hij nam me een keer mee naar een training, en ik vond het te gek. Toen ben ik er gewoon mee doorgegaan.”

Kendal, 47, leraar uit Engeland

“Tegenwoordig is het lastig voor me om te werken met kleine onderdelen, omdat ik geen bril mag dragen. Die zijn te modern voor de Vikingtijd die we naspelen. Ik ben altijd vrij handig geweest, en toen ik hier voor het eerst kwam, realiseerde ik me dat in deze wereld alles met de hand gemaakt moet worden.”

Gary, 55, geschiedenisleraar uit Engeland

“Ik ben een soldaat. In Frankrijk, waar ik vandaan kom, heb ik eerder een Viking uit de tiende eeuw gespeeld. Daar werd ik gevraagd om ook hier naartoe te komen. Ik vind het leuk om me zo in de geschiedenis onder te dompelen.”

Marie, 32, microbioloog uit Frankrijk

“Ik ben de kwartiermeester. Ik draag de kleren van iemand van een hogere rank, zijde en blauwe stof. Ik was zo onder de indruk van de eerste keer dat ik een veldslag naspeelde, dat ik daarna elk jaar ben teruggekomen.”

Gerald, 52, scheikundige uit Duitsland

“Mijn karakter heet Freydis – ze is een beetje een heethoofd. Ik krijg hier gewoon echt een kick van! Ik mag lekker mensen afmaken. Soms zelfs mijn man. Hij speelt soms een monnik, dat is nog leuker. Ik vind het hier gewoon heel erg leuk, samen met andere krijgers een muur van schilden maken; de schilden die tegen elkaar beuken, iedereen samen, en dan vechten.”

Faith, 46, leidinggevende op een school uit Engeland.

“Ik doe vandaag niet mee aan de strijd – ik ben een handwerker. Ik ben hier om de rest te ondersteunen. Ik ben dit jaar voor het eerst hier in Hastings. Ik ben meegekomen met een groep Noormannen die hier al zestien jaar komen.”

Vincent, 39, smid uit Frankrijk

“Mijn karakter staat helemaal onderaan de sociale ladder, maar dat is niet erg. Ik vind het hier vooral leuk vanwege het sociale aspect, maar ook omdat dit mijn afkomst en mijn cultuur is.”

Mark, 42, chauffeur uit Engeland.

“Ik ben niet echt een bepaald karakter, maar ik hoor bij de Saksen. Mijn man heeft een jaar of dertig de reënsceneringsgroep bij ons in de buurt opgezet, en daar heb ik hem ontmoet. In plaats van een voetbalmoeder ben ik een Vikingmoeder.”

Gnor, 49, medisch wetenschapper uit Australië.

“Vandaag ben ik Steinmeer. Normaal ben ik een Saksische boer, maar vandaag ben ik hier om te knokken en hopelijk een beetje te plunderen. Het is hier gewoon heel leuk. Je duikt echt in deze wereld – je drinkt wat, je lacht wat, en holt een beetje over het veld.”

Severin, 29, cameraman uit Engeland.