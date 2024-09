Ian Reid verplaatst BDSM-fotografie van de kelder naar de straat

BDSM mag dan wel steeds bekender worden, er hangt toch nog steeds een taboesfeertje omheen. De New Yorkse fotograaf Ian Reid legde deze fetisjcultuur vast en toont ons hoe het een deel is geworden van onze cultuur.

Ian Reid is van huis uit geen BDSM-fotograaf. Hij begon op zijn vijftiende foto’s te nemen en stond eerst bekend om zijn beelden van de skatescene in New York. Sindsdien fotografeerde hij voor merken als Nike en Converse en verscheen zijn werk in publicaties van Vogue, Vibe, en In-Style. Op een bepaald moment gooide Reid het over een andere boeg en begon met het fotograferen van zijn buurman, die diep in de BDSM-cultuur zit. Sindsdien maakt de fotograaf foto’s van mensen die aan deze seksuele praktijken en fantasieën deelnemen in het openbaar. We zien taferelen in een kerk, in drukke straten en op het dak van een flatgebouw.

“Ik groeide op in de skatecultuur, die nu redelijk mainstream is geworden,” vertelt Reid aan The Creators Project. Ook de BDSM-subcultuur wordt volgens Reid steeds meer mainstream. “BDSM is zichtbaar en algemeen aanvaard geworden door de mode en het internet. Vele modeontwerpers gebruiken elementen uit de BDSM-cultuur in hun ontwerpen of als onderdeel van hun shows. Als je op zoek gaat naar de oorsprong van sommige aspecten die de ontwerpers gebruiken, gaat dit vaak terug tot de fetisjwereld en praktijken die vroeger vaak in de privésfeer gehouden werden.”

“BDSM is tegenwoordig gewoonweg een vorm van expressie,” gelooft Reid. “Dat sommige obscure zaken steeds meer aanvaard worden, komt ook doordat bekende personen nu heel open zijn over dingen die vroeger meestal geheim werden gehouden.”

In de expositie A Days Work: Photographs by Ian Reid in These Days in Los Angeles, kun je tot 4 december de fotoserie bekijken. Om meer werk van Ian Reid te bekijken, kun je terecht op zijn website.