Wees lief voor elkaar en stream Goats nieuwe album

Goat uit het Zweedse Gothenburg doet er alles aan anoniem te blijven. Op het podium verschuilen ze zich achter maskers en interviews gaan alleen via de mail of telefoon. We kunnen wel zeggen dat ze uit Zweden komen, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet zeker. Ze zeggen ook dat ze deel uitmaken van een oude voodoo cultgemeenschap die honderd jaar geleden is ontstaan in een dorp in het noorden van Zweden. Het is een vrij waanzinnig verhaal, dat dan weer goed bij de muziek past die net zo waanzinnig is.

Requiem is het nieuwe dubbelalbum van de band en is te omschrijven als harmonieuze chaos vol spannende gitaren, niet te negeren blaasinstrumenten, ritmische drones en mysterieuze teksten. Het album komt op 7 oktober uit op Sub Pop. Beluister hem hieronder.

Videos by VICE

Beeld: Andreas Johansson