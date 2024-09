Bedrogen worden verpest niet alleen je leven, maar ook je gezondheid

Toen ik 21 was, maakte mijn verloofde het uit aan de telefoon. Vele jaren later staat deze avond nog steeds in m’n geheugen gegrift. Het was een zomerse avond en ik zat buiten op de oprit van m’n ouders, verstopt achter de auto van mijn moeder. Nadat we hadden opgehangen – “Ik houd gewoon niet meer van je, Kim,” had hij kalm gezegd toen hij toegaf dat hij op iemand anders verliefd was – ging ik naar binnen en griste een sigaret uit het pakje van m’n vader.



Anders dan mijn leeftijdsgenoten dronk of rookte ik nooit. Het boeide me gewoon niet zo. Maar iets in wat deze eerste liefde tegen me had gezegd (dezelfde persoon die me ten huwelijk had gevraagd en me eeuwige trouw had beloofd), zorgde ervoor dat ik aan m’n eerste sigaret begon. Ik denk dat het mijn manier was om me door de waas waarin ik beland was heen te banen. Niet veel later maakten sigaretten plaats voor Long Island Ice Teas.



Volgens een recent onderzoek gepubliceerd in The Journal of Social and Personal Relationships, is het normaal om risicovol gedrag te vertonen wanneer je bent bedrogen, zoals drugsgebruik en overmatig drinken. Dit gebeurt nog sneller wanneer je jezelf de schuld geeft van het feit dat je partner is vreemdgegaan (wat jammerlijk genoeg op mij toepasbaar is). Het gevolg is dat mensen die ontrouwe partners hebben meer kans hebben op geestelijke en fysieke gezondheidsproblemen.

“Vreemdgaan is een van de meest pijnlijke ervaringen dat een koppel kan overkomen,” zegt M. Rosie Shrout, auteur van het artikel en promovendus aan de Universiteit van Nevada in Reno in Amerika. Tegen PsyPost zegt ze: “De persoon die wordt bedrogen, ervaart veel emotionele en psychologische pijn. We wilden onderzoeken of dit leidde tot problematisch gedrag, zoals onveilige seks, drugs, -en alcoholgebruik, overeten of helemaal niets eten.”



Voor het onderzoek vroegen ze 232 studenten die in de afgelopen drie maanden zijn bedrogen. Bijna alle ondervraagden hadden een relatie van gemiddeld 1,76 jaar. Ze kregen de vraag wie of wat ze de schuld gaven van de ontrouw van hun partner (zichzelf, hun partner of de situatie). Ook moesten ze invullen hoe ze zich voelden (depressieve gedachten of angstaanvallen). Tenslotte werden ze gevraagd of hun gezondheidsgedrag veranderde (toename van alcohol, -en drugsgebruik, het niet gebruiken van condooms tijdens de seks en de mate waarin ze eten en bewegen).

Vrouwen zien een relatie als een belangrijk onderdeel van hun identiteit.



Het bleek dat mensen die zijn bedrogen de partner eerder de schuld geven dan zichzelf. Ze hadden meer last van depressie, angstaanvallen en waren verdrietiger wanneer ze erachter kwamen dat hun partner ontrouw was. Hun gezondheidsgedrag veranderde ook drastisch: de meest voorkomende veranderingen waren minder of helemaal niet eten (45 procent), een stijging van alcoholgebruik (44 procent), overmatig sporten (29 procent), dronken seks hebben (27 procent) en een toenemende wietconsumptie (19 procent).



Een ander interessant gegeven uit het onderzoek was het genderverschil in de resultaten: “Het effect op de psyche van vrouwen is groter in vergelijking met mannen,” schrijven de auteurs. “Dit houdt in dat vrouwen die zichzelf of hun partner de schuld geven van het vreemdgaan ook meer kans hebben op psychische klachten. Dit zorgt ervoor dat vrouwen riskanter gezondheidsgedrag vertonen wanneer hun partner ontrouw is.”



In de PsyPost geeft Shrout een verklaring waarom vrouwen anders reageren dan mannen: “We denken dat het komt omdat vrouwen in het algemeen een relatie als een belangrijk onderdeel van hun identiteit zien. Wanneer ze dus een ontrouwe partner hebben, verslechtert hun geestelijke gezondheid omdat hun zelfbeeld is aangetast.”



Aangezien ik een vrouw ben die al vaker is bedrogen, kan ik bevestigen dat dit waar is.